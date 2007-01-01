В Калуге чиновники проверили организацию питания в школах на Силикатном

В понедельник, 12 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по организации питания в школах на Силикатном.

— Видимо по причине нечищеных дорог, сегодня в школу на Силикатном не привезли хлеб! А цены на обеды подняли своевременно, зато кормить нормально забыли! - написала женщина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Мы связались с директорами школ №30 и №49, которые находятся в районе улицы Гурьянова. Директора, которые сами обедают в школьной столовой, сообщили нам, что хлеб (черный и белый) сегодня в школе был. Питание учеников организовано в обычном режиме. Уборка снега на прилегающей территории продолжается.