В Калуге затопило колледж культуры

Об этом в понедельник, 12 января, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на улице Суворова затопило колледж культуры.

— Студенты с преподавателями с утра спасают, что можно. Любая протечка может испортить все работы, которые дети создавали несколько месяцев. Вот реальное отношение и к культуре, и к детям. Про обещания ремонта мы давно слышим, - написала горожанка.

— Да, действительно, протечка воды в здании колледжа случилась из-за аномальных осадков и большого скопления снега на крыше. Она будет устранена до завтрашнего дня, - прокомментировали ситуацию в Министерстве культуры Калужской области.