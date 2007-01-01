Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калужской области подрядчик сорвал сроки ремонта Сосенской школы
Образование

В Калужской области подрядчик сорвал сроки ремонта Сосенской школы

Евгения Родионова
28.12, 13:30
0 244
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 27 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по строительству школы в городе Сосенский.

По её словам, работы там не ведутся.

— Подскажите, пожалуйста, когда же будет сдана школа в городе Сосенский после ремонта? Там конца и края нет: крыша не доделана, фасад не сделан, отмостка не сделана, и самое главное, что рабочих нет.... Пора уже принимать меры к ответственным лицам отвечающим за сдачу школы после ремонта, - написала женщина.

— Подрядчик сильно отстал от графика, ведем с ним претензионную работу. Точные сроки окончания работ, к сожалению, пока неизвестны, - прокомментировали ситуацию в Администрации Козельского района.

Ранее мы уже писали об этом.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im4xd3kva2dDeUViN3FrTTByZ2g1TXc9PSIsInZhbHVlIjoiUTlFUElBQTU5dzlXNmlnK1NUM0R6TFZZYTFIOGRpUklFbGNUUUEwSkpPOEcvWTRrSEFNUldtdDJOZFlyamlpaXRXYTJmQXIvVDVINGZLRTZWM0dmbmtQWVZxTW80aHhvNGx4Qkhna2pCY2Y4Q0dMV3UxRDFBNXZQdlBDYlczUHp0QTB4WnNiZFh1K2ZKWlpQZmRMS0tTOHQxY3NLSXBKdDhmTVRXRTFhaUN4V1hubXB5K1ZtQWVUNGJXMStBYUowRXpvSFpmUTQ0bnl2dk16aXgyT1ZjL1hhYU9uOG1jT0l3YnIrSUYwVzBLekFLN3FBRWlCS1U2QXRTUGt5R3UwWGl6ck1kaFk0elI3MzRjZE92OE1CQmxyVVRvQXNJZCtkYjlJdk9kbTJGbVZnNmJYQ09IU3d0TW9ybXQ0b09IcGFNcXlpU2s1aHVoYmJaSjNWSW5hbTN2QVk2WHVlNXVYS0NLSy9pbnd4eitLRGZBVlZ0Zm5JMkdsVWpUL0VNVWNBanZBUFpKZGVnNWFOVFRkd0VVVTA3MGxiVzkzQTMvR2ZUdlRTdWdkeEFLR1RjU1dnNUZwakdSWXJNWmw1SVBpUiIsIm1hYyI6ImM2MmU4OGZkNDQ3ZGNiZDcxNTQ0MmQwY2IzN2MxOTJmYzQwYzY4ZGNhNzIzNjdkOTFlYjllNjljNjI0YTkzNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpSMDJaTlRhZjB0NU9SYmkzKzlFYnc9PSIsInZhbHVlIjoiRThNWGRFdVd4dk9NOGpOSGJ1UkFaRmRZRk9PL01qQWYyRktoSmNvN1ZvdHU3enhTQlZNUGlVQVVROStmenlvSlQ4RFZjamRtQlpyWDRrV09rT1l2amVudFR3ek9rN3AxQ3V2SlhhUm90QmQ5bmU2elVRMFRvbUNVTTRuODVnd2pYWm5TM1JleUdMZlBoZFBIaGh6UU9STHBXU0FzVFFQczdQS3dFZWFBdDNnYTZtUWRzWTNXSW8rdVpzcUxjYkQyeEpOT2FoRmNLeEozTEZuQjl5U3hkYlRaNnRFMFRsNXBudVFhTjNmZkIzb3dzQllJZmFYRko5ck1WNWkyZk0xU29LNUlVMlBVbWdkSWNRVlZ0bFp5VWxBbnZ6MHFKaTVzZEhmT1dzdEF5MW90Yyt6SkVDSTJHRFNjZTQwTzU5VTFaVXdZd0g1ZVVUQ1laV2wveThQMlM4cnBLclR0UUNzaHFzajZYeGpsQk9ML1hxUFFaNU9Qam9KRXFzTk1RUURtUkxGTXdmZDNLK0pScFpCeWk3NXVCMjQ3VVBKVzMweEZVaTdJaXFWYW1lMll0SUdlOVBWNVFpS3owd0ZFVXFQdytBeGlQeU9CRG5DT1BwWGF1RzZEb0pocjBtTG80TDRWSGNEdm16cTVsa3IvcnlQSUJucUN5NUg1d0FXcXo3NitVRFdta1JjR2pESDNXYUJ3bThMSUJnT21obGMvOHFSc1FYRzdSVkRQMjdoVTFsMWp1TTVkcjZsUDdIQS92Z0tKbGI2S2ZBeHBwNkNxSFA1Qnd6UG93TldYUHFFOVcyN1N6NDVMdHZPV2ZTVlMvWStRNmg0cEh5SWVsck9IOEplMSIsIm1hYyI6IjI3NjU0NzQwNjBiMzZmOWViNmM1MTgyMDU5YTJlYjBkMjg2MDVhNzVmMzc5Nzk1ZmRjOWE5MjU2MzJiMDY4NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+