В Калужской области подрядчик сорвал сроки ремонта Сосенской школы

В субботу, 27 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по строительству школы в городе Сосенский.

По её словам, работы там не ведутся.

— Подскажите, пожалуйста, когда же будет сдана школа в городе Сосенский после ремонта? Там конца и края нет: крыша не доделана, фасад не сделан, отмостка не сделана, и самое главное, что рабочих нет.... Пора уже принимать меры к ответственным лицам отвечающим за сдачу школы после ремонта, - написала женщина.

— Подрядчик сильно отстал от графика, ведем с ним претензионную работу. Точные сроки окончания работ, к сожалению, пока неизвестны, - прокомментировали ситуацию в Администрации Козельского района.

Ранее мы уже писали об этом.