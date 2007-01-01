В Калуге завуч раздала школьникам анкеты с матом

Об этом инциденте 23 декабря сообщил канал Mash. Утверждалось, что всё произошло в школе №6 Калуги.

Анкеты, которые раздали детям, содержали среди ответов нецензурные выражения. По российскому законодательству мы не можем их цитировать.

В министерстве образования и науки Калужской области подтвердили, что такой случай действительно был в калужской школе.

- Заместитель директора по воспитательной работе, инициативой которого было проведение анкетирования, не проверил должным образом содержание анкеты и не согласовал анкетирование с администрацией школы, - заявили в министерстве.

На данный момент завуча уже уволили.

Теперь все анкетирования и исследования в школе поручили контролировать директору.