Главная Новости Образование В Калуге завуч раздала школьникам анкеты с матом
Образование

В Калуге завуч раздала школьникам анкеты с матом

Дмитрий Ивьев
24.12, 10:30
1 343
Об этом инциденте 23 декабря сообщил канал Mash. Утверждалось, что всё произошло в школе №6 Калуги.

Анкеты, которые раздали детям, содержали среди ответов нецензурные выражения. По российскому законодательству мы не можем их цитировать.

В министерстве образования и науки Калужской области подтвердили, что такой случай действительно был в калужской школе.

- Заместитель директора по воспитательной работе, инициативой которого было проведение анкетирования, не проверил должным образом содержание анкеты и не согласовал анкетирование с администрацией школы, - заявили в министерстве.

На данный момент завуча уже уволили.

Теперь все анкетирования и исследования в школе поручили контролировать директору.

