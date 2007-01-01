Афиша Обнинск
Образование

В Минобразования пояснили возможные причины увеличения контрольных работ в школе

Евгения Родионова
22.12, 19:00
0 259
Читайте KP40.RU:
В понедельник, 22 декабря, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по нагрузке для детей в школах.

По её словам, на данный момент почти каждый день в школе у ребёнка самостоятельные и контрольные работы.

— Имеются ли нормы какое количество должно быть в четверти самостоятельных и проверочных в начальной школе? Как дети могут усвоить материал, если почти каждый день самостоятельные и проверочные работы. Как откроешь дневник почти по всем предметам оценки за день. Вот когда ребёнку усваивать материал и когда учитель успевает объяснить, когда половину урока идёт самостоятельная работа. А дома родители тратят время и объясняют ребёнку пройденный якобы на уроке материал! - возмущается женщина.

— Объём контрольных работ не должен превышать 10% от общего учебного времени за четверть. Эти показатели отрегулированы в документации Минпросвещения России. Давать контрольные (а также самостоятельные и проверочные) работы каждый день не нужно. Полагаем, что проблема, о которой вы пишите, связана с тем, что в конце четверти у некоторых учителей не хватает оценок для объективного подведения итогов. Мы сегодня уже проинструктировали директоров о соблюдении требований к составлению структуры учебного времени, - прокомментировали в Министерстве образования и науки Калужской области.

