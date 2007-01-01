Афиша Обнинск
Образование

В Минобразования уточнили режим работы групп продлённого дня в калужской деревне

Евгения Родионова
22.12, 12:50
В пятницу, 19 декабря, житель деревни Шопино оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, в шопинской школе №33 нет продлёнки для детей.

— Продленка идёт до 14.00, а дальше, что делать? Хотя бы для младших классов организовать бы это дело. Шопино - деревня. У нас много работяг, - написал мужчина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Связались с директором школы №33 и выяснили, что в школе действуют группы продлённого дня для 1-4 классов. Группы работают до 15 часов, но одна группа работает до 17:30.

