В Калужской области школьников отправили на дистанционное обучение
Утром в понедельник, 22 декабря, Роспотребнадзор опубликовал новые данные. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе продолжает расти.
По данным регионального министерства образования и науки Калужской области, на дистанционное обучение переведены 148 классов в 52 школах в 12 районах области. Неделей ранее было 329 классов в 67 школах.
Еще пять школ в Ферзиковском, Козельском, Боровском, Жуковском и Ульяновском районах полностью переведены на учебу из дома.
