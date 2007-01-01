Афиша Обнинск
Образование В Калужской области школьников отправили на дистанционное обучение
Образование

В Калужской области школьников отправили на дистанционное обучение

Дмитрий Ивьев
22.12, 11:49
Утром в понедельник, 22 декабря, Роспотребнадзор опубликовал новые данные. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе продолжает расти.

По данным регионального министерства образования и науки Калужской области, на дистанционное обучение переведены 148 классов в 52 школах в 12 районах области. Неделей ранее было 329 классов в 67 школах.

Еще пять школ в Ферзиковском, Козельском, Боровском, Жуковском и Ульяновском районах полностью переведены на учебу из дома.

