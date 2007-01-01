Афиша Обнинск
Образование

В Калужской области затянули ремонт школы

Дмитрий Ивьев
19.12, 16:01
0 415
Проблемы возникли в городе Сосенский Козельского района.

Там до конца декабря обещали сдать школу №1, но ремонт затягивается.

- Разломали, разобрали, и ремонт не делается и не доделан, кругом мусор и разруха. А школа должна быть сдана до Нового года, - пожаловались 19 декабря местные жители губернатору.

Ситуацию прокомментировали в администрации района:

- К сожалению, ремонтные работы в школе отстают от запланированных сроков, в связи с чем уже неоднократно направляли подрядчику претензии. Конкретные даты завершения работ и открытия учреждения определить пока затруднительно.

