Образование В Калуге школе №5 хотят присвоить имя известного педагога
Образование

В Калуге школе №5 хотят присвоить имя известного педагога

Дмитрий Ивьев
18.12, 15:29
Этот вопрос обсуждался на встрече главы города Дмитрия Денисова с членами Совета старейшин.

Бывший директор школы №5 Сергей Зеленов выступил с инициативой присвоить учебному заведения имя Вячеслава Зеленова, который с 1956 по 1985 годы работал в школе учителем физики, астрономии, а последние десять лет заместителем директора.

Дмитрий Денисов поддержал такую идею.

В мае нынешнего года на фасаде школы №5 установили памятную доску в честь Вячеслава Зеленова.

