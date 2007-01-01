В Калуге школе №5 хотят присвоить имя известного педагога
Этот вопрос обсуждался на встрече главы города Дмитрия Денисова с членами Совета старейшин.
Бывший директор школы №5 Сергей Зеленов выступил с инициативой присвоить учебному заведения имя Вячеслава Зеленова, который с 1956 по 1985 годы работал в школе учителем физики, астрономии, а последние десять лет заместителем директора.
Дмитрий Денисов поддержал такую идею.
В мае нынешнего года на фасаде школы №5 установили памятную доску в честь Вячеслава Зеленова.
