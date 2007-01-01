В Калужской области 5 школ и 217 классов отправили на дистанционное обучение

В регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным на 15 декабря полностью были закрыты пять школ: четыре в Боровском районе и одна в Спас-Деменском, рассказали нам в министерстве образования и науки региона.

Еще в 54 школах занятия полностью не отменяли, но многие классы учатся дистанционно.

Больше всего таких случаев в Калуге – 119 классов в 26 школах.

В Обнинске на дистанте 53 класса в 16 школах.

Из дома занимаются также дети в Боровском, Жуковском, Козельском, Людиновском, Спас-Деменском, Сухиничском и Хвастовичском районах.