Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калужской области 5 школ и 217 классов отправили на дистанционное обучение
Образование

В Калужской области 5 школ и 217 классов отправили на дистанционное обучение

Дмитрий Ивьев
16.12, 15:44
0 864
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным на 15 декабря полностью были закрыты пять школ: четыре в Боровском районе и одна в Спас-Деменском, рассказали нам в министерстве образования и науки региона.

Еще в 54 школах занятия полностью не отменяли, но многие классы учатся дистанционно.

Больше всего таких случаев в Калуге – 119 классов в 26 школах.

В Обнинске на дистанте 53 класса в 16 школах.

Из дома занимаются также дети в Боровском, Жуковском, Козельском, Людиновском, Спас-Деменском, Сухиничском и Хвастовичском районах.

Новости по тегу
школа
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im8xMGQ5S3k5ZzY3dCtnVWwzRHMwWlE9PSIsInZhbHVlIjoiUHlNREt4ZmVpcmtlUVJRMXc2TGxhZ0NnQ3RyYXc3ckhUa2RJRXBuRGF3a1J5bXBRT2NaaHpYQTNnWVZKRWlyNXo3NEpiOFpiRk5oRlA4S1NILzRYNnFrZ2xGRzJJbVQwUklBeEsrcmh4ZFlJblBnSmtUMHVuYnRSWU16cVZtaWNEekpWTUUveWFGOFpqdmJBRlVpK3U3cGkyOU9MMnRhY3hqclNuSzRYUVc4eTFFWXhJbGlKcm1zcjBOTHBWb1hGSjRuLzROWEViQVp6UUFtNVE5SWxZQUQ0ay9mU0NTQWVWbTZCcTZsdDM1WTFiSHFUQzBGMkFPYS9XRGZUMVhaQTRhNnlZVDFGeDYwVEZhUFIyV1NEV0dTNmxVeVZhRkU0VmRNMGhaU21EbHRzbjRVY3dIWGpya0VKWituQUlmYnFVSE1udE9EZklOUEp3SWdjMFNKTGc0Mm9RQWpDRjFiUEJOTW4ycHVxaE51YmZGdGNJZUpocUxNN0tieW1HeFl4VWlEUHlZMFFuY1BZdUwxVXhSalVxUGdlZk52SXE4UHU5WGpZSi9OWTRRbEFHM0haV04yQU5LdnF5dFg3RzI3dyIsIm1hYyI6IjVhMzZkMGE2NWIxMjljY2U2MjBlODNhNjc5MWYxZDAyYWM4YWU1YTNjMTBhYmY3MzYyOGU3ZTZmNTZmZmFkMjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1HUVpNbzk1VDJFaUVWaFZXOEFBQWc9PSIsInZhbHVlIjoicWRmL0ZaQTRXeTd2M0JMaEFqSUlqS091KzJnUi9QeTlvQkRubmluNnVqNnJUQ1h6OUxJWHB1ZHVqZDQrcyt6S1pJa2R4a2VjeWFZekkxSkppY3BmRlY2a3d3YWF4cURyWCs2NGZWdWs5aXVNalVKaWozVyt6dEdrQjdSaFZRMWNXclAyQzJyY3ZnQlcybEJ0ajBCS0M2SHNWZ29OcjZNLy9lQVRyTElDR0tQWkFZUEU2S3c1QTAvY3NWWkFOaVloTDlOWGxzTUxsblBlaGxDekRXcytBcnFKaHdrMDFwN1JBaHZnZTRva2drQU1uWEJzbzVXM3BkRnIwOGhDUXdxS1lVd3JuVW5PcndjdFUzRWtjenFnQWg2cUR2NjZtSnV5OTNtSzBQT2xyd3FMYjJSZFZIQzVraEMxcFlxallmeTlhNFhQWjJVdVpxWE1GTXRJNTJjejZSODRDSUs3VWJrQU9YSHpqU2luRnBLYmFnMG1CcEJrWTlkTVB6K2RUSDBoQ1BNd3lYUWIrOGZNV1ByZSs2RDB6VTJnVWdjcUFDbHcwWEI0TGFGZUhwdFlWSmdVcVpSUCtMdlZIczZWSmZPZ3ZUUzUvYi9jYy9XcjZHSzZPZnJ3eVltQk85RjVpL2F4bC9iS0NuaktnYXc1TU84SkhuRmp2azlaeXFCWFA0NUx5MHk3bGZ5SXoyUFFwQjAwSTU0SUhTZTZhT0paQjBvVUlVOHhwVy9aL0FmYVI0RTlEMDhJTnZtamZJWnd2THZBM0lSMVl4SmN3RmM2WUZCMENxdFJBWXhFckxPcElTN1dYNU8yUEk2OG1OM3RyZnZlMnFyb0VCK1U4NVJ1aGxqbiIsIm1hYyI6ImE2ZjE1YThmYzc4Yjc2YmQzODliNDJmYjc1NGQyNWRkZjQwOTdiNThlYTE0MWE0YzU2ZDE3NWFmMDdkNTUzNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+