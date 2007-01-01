Дроны сыграют в футбол в Калуге

В среду, 10 декабря, в Калуге начался финальный этап Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам(БАС).

Школьники и студенты из разных регионов страны приехали в Калугу, чтобы побороться за звание лучших.

Директор Федерального технопарка профессионального образования Маргарита Скворцова рассказала, что ждёт участников турнира:

— Будет несколько номинаций, в том числе гонщики БАС, прохождение трасс на скорости, дрон-футбол (совершенно новое направление, когда участники делятся на две команды и суть в том, чтобы забросить мяч в кольцо команды соперника). Трассы для ребят разные и зависят от разного уровня сложности. Главная задача- показать своё мастерство в управлении.

— Как проходил отбор участников до финала?

— Было несколько этапов, отборочный проходил в мае, потом был этап по программированию в дистанционном формате. На финале собрались уже лучшие из лучших.

— Какая миссия у конкурса?

— Турнир «Новая высота» появился в прошлом году в рамках национального проекта «беспилотные авиационные системы». Цель проекта-обеспечить лидерство нашей страны в новых технологиях не только в умении управлять, но и в массовом производстве беспилотных авиационных систем. Такая амбициозная цель требовала большого количества подготовленных кадров, а также вовлечения молодёжи.

— Что сейчас делается для вовлечения молодёжи?

— В рамках нацпроекта в 30 регионах нашей страны была создана соответствующая инфраструктура: школы и колледжи оснащены беспилотными авиационными системами, соответствующим программным обеспечением, сопутствующая инфраструктура. Калужская область- это один из таких регионов, в котором оснащены и школы, и колледжи. Почему такой подход? Потому что подготовка кадров для беспилотной авиации начинается ещё со школы, с дополнительного образования. Смысл в том, чтобы растить специалиста со школьной скамьи. После школы у выпускника есть возможность выбрать либо обслуживание и управление беспилотниками, либо конструирование новых, но для этого необходимо уже высшее образование. Проведение таких мероприятий, как турнир, повышает интерес и у родителей, и у школьников, будущих абитуриентов беспилотной авиации. Даёт ребятам возможность попробовать себя в профессии и посоревноваться.

Представитель китайской делегации рассказала о перспективах развития российско-китайских отношений в сфере беспилотных авиационных систем в Калужской области:

Заместитель директора Оргкомитета Российско-китайского конкурса промышленных инноваций среди подростков Цзяо Сюэмэй

— Когда мы приехали в Калугу, мы обратили внимание, что город находится в процессе развития: есть много производственных площадок, недавно построенных современных зданий. На площадке технопарка мы познакомились с заместителем губернатора Калужской области и сразу поняли, что есть большие перспективы для дальнейшего сотрудничества в сфере беспилотных летательных аппаратов, как образовании, так и в производстве.