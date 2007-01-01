В Калуге передумали закрывать школу №27

Ранее городские власти собирались перевести всех детей в лицей №48 со следующего года. Однако теперь принято решение растянуть этот процесс на несколько лет, сообщил вечером 4 декабря глава Калуги Дмитрий Денисов.

Он встретился с родителями учеников школы №27.

- Совместно приняли решение о поэтапном, в течение ближайших лет, переводе ребят в другие школы Калуги, - пояснил чиновник.

Подробнее о ситуации в этой школе мы рассказывали в статье.