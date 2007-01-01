В Калуге передумали закрывать школу №27
Ранее городские власти собирались перевести всех детей в лицей №48 со следующего года. Однако теперь принято решение растянуть этот процесс на несколько лет, сообщил вечером 4 декабря глава Калуги Дмитрий Денисов.
Он встретился с родителями учеников школы №27.
- Совместно приняли решение о поэтапном, в течение ближайших лет, переводе ребят в другие школы Калуги, - пояснил чиновник.
Подробнее о ситуации в этой школе мы рассказывали в статье.
