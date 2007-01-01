В городе Козельск Калужской области родители пытаются решить проблему со входом в детский сад

В среду, 3 декабря, в нашу редакцию обратилась жительница города Козельск по проблеме в детском садике. По её словам, родители не могут пользоваться входом в детский сад «Ласточка» в городе Козельск, так как он закрыт по причине «антитеррора».

— Главный вход в садик открыт, но нам детей по грязи вести неудобно. В отделе образования мне ответили, что якобы по правилам антитеррора, там не должно быть ничего. До этого более десяти лет вместо двери, которую сделал один из родителей, была просто фанера и никакого антитеррора не нужно было, - рассказала женщина.

— Ещё сказали, что нужно тогда, чтобы было два охранника. (чтобы на каждый вход был человек) На данный момент охранник- женщина 60-ти лет. О какой безопасности идёт речь, когда весь забор можно перешагнуть? - добавила местная жительница.

— Администрация детского сада ответственно подходит к вопросам безопасности воспитанников и сотрудников. Главный вход со стороны улицы Солнечной служит единственным путем входа-выхода, что упрощает контроль над посетителями и предотвращает несанкционированный доступ посторонних лиц. Использование единого входа соответствует действующим законодательным нормам и рекомендациям по обеспечению антитеррористической устойчивости учреждений образования, - ответили в администрации Козельского района. — Касаемо ограждения, в настоящее время этот прорыв закрыт сеткой рабицей.