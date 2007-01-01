Для калужских школьников напечатали новый учебник

Весной ученики 5-7 классов будут изучать историю родного края.

В рамках уроков истории в четвертой четверти предусмотрен курс «История нашего края».

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщил, что над созданием учебного пособия по истории Калужского края работали три ведущих специалиста: историк Виталий Бессонов, археолог Галина Массалитина и эксперт в области учебного книгоиздания Наталия Любомудрова.

По его словам, пособие включает 8 глав и 28 параграфов, охватывающих период от древности до конца XVIII века - вплоть до визита императрицы Екатерины II в Калугу в 1775 году. Особое внимание, по словам министра, уделено параграфу о формировании архитектурного облика города.

Аникеев подчеркнул, что авторы стремились сделать текст одновременно увлекательным и доступным для школьников, не нарушая при этом научной и методической строгости. По его мнению, эта задача была успешно решена.