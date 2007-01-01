Житель Калужской области поинтересовался ходом капремонта Сосенской школы №1
Во вторник, 18 ноября, житель Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с вопросом по ремонту школы № 1 в городе Сосенский Козельского района Калужской области.
По его словам, на данный момент там не проводятся работы.
— В школе №1 городе Сосенский ремонт не делается, за восемь месяцев работ даже фасад не могут никак сделать, не говоря, что творится внутри школы, - пишет местный житель.
Министерство образования Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Ремонт в Сосенской школе №1 ведётся, многое уже успели сделать, но работы пока не завершены. Все наши усилия направлены на окончание ремонта до конца этого календарного года.
Ранее мы уже писали об этом.
