Житель Калужской области поинтересовался ходом капремонта Сосенской школы №1

Во вторник, 18 ноября, житель Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с вопросом по ремонту школы № 1 в городе Сосенский Козельского района Калужской области.

По его словам, на данный момент там не проводятся работы.

— В школе №1 городе Сосенский ремонт не делается, за восемь месяцев работ даже фасад не могут никак сделать, не говоря, что творится внутри школы, - пишет местный житель.

Министерство образования Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Ремонт в Сосенской школе №1 ведётся, многое уже успели сделать, но работы пока не завершены. Все наши усилия направлены на окончание ремонта до конца этого календарного года.

Ранее мы уже писали об этом.