Образование

Калужанке объяснили причину задержки строительства школы на Комфортной

Евгения Родионова
18.11, 15:38
В понедельник, 17 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству школы на улице Комфортной.

— Может сначала школу на комфортной закончим строить, прежде чем начинать новое? - написала горожанка.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Обновление инфраструктуры должно идти одновременно во всех районах, где это необходимо. Да, к сожалению, стройку школы на Комфортной завершить пока не удалось. Нужно время, чтобы в судебном порядке прекратить договор с подрядчиком, который не справился с работами. После этого можно будет запланировать возобновление строительства.

образование строительство
