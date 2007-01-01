Афиша Обнинск
Образование

В Калужской области капремонт Сосенской школы № 1 планируют завершить до конца года

Евгения Родионова
10.11, 19:47
0 262
В понедельник, 10 ноября, житель горда Сосенский Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить вопрос в ремонтом школы.

По его словам, на данный момент там ничего не делается.

— Займитесь наконец-то ремонтом школы в городе Сосенский. Идёт ноябрь месяц, а толком ничего не сделано. В срок сдачи объекта точно не уложиться. Наведите порядок, - написал мужчина.

Министерство образования Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В Сосенской школе №1 продолжается масштабный капитальный ремонт. В ходе ремонта был создан уникальный мурал с изображением Героя России Владимира Николаевича Игнатова. Вместе с подрядчиком и руководством округа приложим все усилия, чтобы завершить ремонт до конца этого года.

