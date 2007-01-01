Капремонт завершился в Пятовской средней школе
В пятницу, 7 ноября, об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков.
- Выполнен значительный объем работ: замена инженерных систем (электричество, водоснабжение, кровля), ремонт и усиление конструкций (фундамент, перекрытия, стены), а также полная отделка помещений и обновление фасадов, - пояснил он.
Работы велись в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети».
