Образование

Капремонт завершился в Пятовской средней школе

Дмитрий Ивьев
07.11, 16:00
В пятницу, 7 ноября, об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков.

- Выполнен значительный объем работ: замена инженерных систем (электричество, водоснабжение, кровля), ремонт и усиление конструкций (фундамент, перекрытия, стены), а также полная отделка помещений и обновление фасадов, - пояснил он.

Работы велись в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети».

