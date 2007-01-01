В Калужской области школьники остались без платных обедов

В среду, 5 ноября, жительница посёлка Товарково Дзержинского района оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой разобраться с проблемой питания в школе № 1.

По её словам, уже вторую четверть в школе детей не кормят платными обедами.

— Просьба от всех родителе разъяснить почему школьников не кормят обедами.

По данным от директора, в первой четверти был сломан холодильник, неужели за два месяца его нельзя починить или приобрести другой? Почему дети должны страдать? - возмущается женщина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В Товарковской школе №1 все ученики льготных категорий охвачены бесплатным питанием, дети вне льготных категорий получают горячий завтрак и молоко. Коллеги из управления образования Дзержинского округа и администрации школы работают над тем, чтобы в школе был ресурс для приготовления платных обедов. Поручили коллегам усилить эту работу.