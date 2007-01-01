Афиша Обнинск
Калужанка потребовала объяснить, зачем школьникам предлагают работу

Евгения Родионова
24.10, 10:15
В четверг, 23 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой прояснить ситуацию с трудовыми бригадами подростков, которые организуются администрацией СОШ №1.

По словам женщины, подросткам во время учебного процесса предлагают подработать, но родителей об этом не уведомили.

— Для детей 15 лет даже согласие родителей не требуется: проехали детям по ушам и просят у ребёнка данные. В эти годы ребёнок должен думать об образовании, а не мести полы между уроками, опаздывая на занятия. Что вообще происходит? - переживает родительница.

Министерство образования Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Федеральное образовательное законодательство разрешает привлекать учеников к общественно полезному труду. Специальное согласие родителей при этом не требуется. При этом все должно быть в рамках здравого смысла и законодательства о труде.

