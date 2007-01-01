В калужской школе ученица подложила червя в суп

Инцидент произошел в Ульяновском районе.

- Расследование в школе провели, камеры посмотрели, - рассказал в среду, 22 октября, глава администрации района Александр Анисимов. - Червя в суп положила ученица, сделала фото. На маркетплейсах, оказывается, можно купить всё. Суп, кстати, она есть не стала, тарелку заменила на другую. Хотела пошутить. Неудачно. А дальше анонимка в соцсетях сделала свое дело.

По словам Анисимова, во всей этой ситуации жаль поваров, которых «протянули через игольное ушко».

- Факты уже никого не волновали, от комментариев было дурно, - заявил чиновник. - Друзья, хайпануть за счет других вы можете, но не забывайте, что и сами можете попасть впросак. Нет ничего хорошего в этом постыдном поступке.