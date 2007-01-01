В колледжах и техникумах «Профессионалитета» пройдёт Единый день открытых дверей

18 октября во всех 1 500 колледжах и техникумах - участниках федерального проекта «Профессионалитет» - состоится Единый день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Калужской области.

В Калужской области к мероприятию присоединятся следующие образовательные организации:

Калужский технический колледж (г. Калуга, ул. Новослободская, 31; ул. Грабцевское шоссе, 126; ул. Терепецкая, 10) — начало в 10:00;

Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова (г. Калуга, ул. Ленина, 23) — начало в 10:00;

Обнинский колледж технологий и услуг (г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8) — начало в 10:00;

Сосенский политехнический техникум (г. Сосенский, Козельский район, пер. Школьный, 1а) — начало в 10:00;

Людиновский индустриальный техникум (г. Людиново, ул. Фокина, 55) — начало в 10:00;

Технический колледж «Логос» (г. Боровск, мкр. Роща, ул. Большая, 1) — начало в 12:00.

В этот день более 850 тысяч школьников и их родителей по всей стране смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, практико-ориентированными программами обучения и предприятиями - будущими работодателями выпускников.

В рамках мероприятия запланировано свыше 2 500 родительских собраний с участием представителей региональных властей и крупных компаний, более 3 500 экскурсий на производственные площадки партнёров проекта и свыше 13 000 профессиональных проб, позволяющих «примерить» разные специальности. Кроме того, в десятках тысяч школ пройдут более 8 400 классных часов под девизом «Профессионалитет: ты в хорошей компании!».

Особое внимание в этот день будет уделено 85-летию системы среднего профессионального образования. С 2025 года проект «Профессионалитет» стал ключевым элементом национального проекта «Молодёжь и дети», определяя новые векторы развития СПО в России.