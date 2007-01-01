Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В колледжах и техникумах «Профессионалитета» пройдёт Единый день открытых дверей
Образование

В колледжах и техникумах «Профессионалитета» пройдёт Единый день открытых дверей

Дмитрий Ивьев
17.10, 15:41
0 225
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

18 октября во всех 1 500 колледжах и техникумах - участниках федерального проекта «Профессионалитет» - состоится Единый день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Калужской области.

В Калужской области к мероприятию присоединятся следующие образовательные организации:

  • Калужский технический колледж (г. Калуга, ул. Новослободская, 31; ул. Грабцевское шоссе, 126; ул. Терепецкая, 10) — начало в 10:00; 
  • Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова (г. Калуга, ул. Ленина, 23) — начало в 10:00; 
  • Обнинский колледж технологий и услуг (г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8) — начало в 10:00; 
  • Сосенский политехнический техникум (г. Сосенский, Козельский район, пер. Школьный, 1а) — начало в 10:00; 
  • Людиновский индустриальный техникум (г. Людиново, ул. Фокина, 55) — начало в 10:00; 
  • Технический колледж «Логос» (г. Боровск, мкр. Роща, ул. Большая, 1) — начало в 12:00.

В этот день более 850 тысяч школьников и их родителей по всей стране смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, практико-ориентированными программами обучения и предприятиями - будущими работодателями выпускников.

В рамках мероприятия запланировано свыше 2 500 родительских собраний с участием представителей региональных властей и крупных компаний, более 3 500 экскурсий на производственные площадки партнёров проекта и свыше 13 000 профессиональных проб, позволяющих «примерить» разные специальности. Кроме того, в десятках тысяч школ пройдут более 8 400 классных часов под девизом «Профессионалитет: ты в хорошей компании!».

Особое внимание в этот день будет уделено 85-летию системы среднего профессионального образования. С 2025 года проект «Профессионалитет» стал ключевым элементом национального проекта «Молодёжь и дети», определяя новые векторы развития СПО в России.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitHRHNtdWMvc1Rnay9SUmtwWUdVK2c9PSIsInZhbHVlIjoiK21TSzZsUjltODEvaHZVais2eU1CYkIxMStCOWwzY2V1WjBrVWY5ZkJNZW9NR29aUXJuNHBXZjNycmxDZ1NDTjZEMUNkY21RZnArTXFOQk9SblhLQmhaSStUVzdPRUFxdlE2WnVzZWRuVWtoTzN6MWI1MGxmWWUvaCtXWVZKTkxqZmp0VmVQYW02YzBEM1dLOW1maW42RTdJMGVEKzJRTVpMaEVwZkpac282VUJQVVdpRG9tcXhXNzlhMWtzVEdPOVVKLzZoZUg4QlNGampuNUswckUybVcyblVweC9nQkljSlN0Y3dPK0RMSnhzNXpOSTNPY2ZmMk15YlRRQW5KdURUaW9vSm9LbkhiQmZNNUpLSnRtS3ZwRDRxMnN6WVRMRkg5eVRGNWEvZTZJVnYvTms1d1NLUW9PcDduYkZaKy8ycTQrc280TG1hekZvMFRlM3V2MGljL1NNMFh2ZUEzUjl3UFFQT0tmWFlwWTQvNElRQjFvM3RBZ2luaU9WY1I4K0YyRTM0Y0QvYUlBMnFmbzVZZUtqOEdrM0NROWlFNzZRRy9wSW93TkgyOVJ2T2djT2JEK1ZPMzJyNytFOVFZayIsIm1hYyI6IjMzYjIzMzEzMWFmMzIxZmNmZGFhNzQwMmZkMjYzZDlhNmVlYjE5YTg4YzE5NGU3MGFkZDRiZmNjNDhkNmJlMjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBpRGJSRHR1bXRGZVZEdUNmU1QzbHc9PSIsInZhbHVlIjoiemNGWkpmRE03TUY3UTF3UThuaVJZZlRzOVdLT0dVM1ovVzQyQ1pyY3o5VGRxNVdTNGtIRVFYdm5MQm9jd0NsME5WK3JsdjM0ZlFqRFgvb0ova3VIWkkzdmlZaWxEelYzclFZTzdJM3o1alZGWE1wZDJKaVI2VlFreVZwSWk5L041a0UrQ0dyTkZqMTZXd0VCeXE2QUtzSTdvMXZHNys1Q0cwOWQxdXZsSUFkdVBIVFRwbEp4VVRZcWx4RkpqWHNCVGdNTmtwQU5hK2VTQm1zbWFVRDhUdGFnNHg5OExLSVFuUENrcDFJZTBtREswYmVxMi9zZFlnZG5rcmhOWk50UTRYS244UW90cFhWclNTVzcrNGFjOEpZOGpxUDFIeHRjbENja1QyZithT0J4dGc3S0tFdThoZHlCVVJmTVBENVBZQTJVOG1uU241K1JhL0pFZUI4UjJmTk5SL2Z2WXc3ZFRoTytzZERPNS9aVk1XTlRZcGFQTzdPNWZ4NXF5S2dlSUVPamU0OFVXUWlBYXBCMXRLKy8wMitkR2tVMjFaQ0lJY3VOOC9VelNpeEc4b3Ava0lxcjU1NUpEUHJJNSs4WTBzbGFFZXJ1ZlhESUlIdkxLaFYvcHNvSU5TRUp3anRnQ1ZJbE5qcmNmZXkzam5YejNIaFVqTHQ2QU5aSWl0aWRMRXB0N0trSVJhbU1CVVhSYmxSbnFMV0kxdWdoWGh4S0lVQ01jdzZVeit5TDRDMjljdHhqcTB3Q1hQcW9aSThFMXhuOU85QXJQTU9oeUdEUGVrbUFjdGhFSFVpaFovUHN3SXM4WXN1SFNIbkxtM29HR3kxQmlLTnRnNXB3MTRYeCIsIm1hYyI6IjU3NzM0ZWMzMDU4NmNlM2Q3ZDViNDc0ODQ1Njc1MmUwYTYzNTk2ODIwYTgyMGJjNmExNDgwNmIzN2YxMGQ3YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+