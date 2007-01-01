Педагоги из Людиново стали победителями регионального конкурса «ИнваПрофи»

В Калужской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «ИнваПрофи», в котором участвовали специалисты, работающие с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.

Победу в конкурсе одержали педагоги Людиновской школы-интерната. Галина Дмитрикова признана лучшим учителем-предметником в сфере общего образования для детей с ОВЗ, а Игорь Жучков стал победителем в номинации для преподавателей, работающих с учащимися с ментальными нарушениями.

Конкурс «ИнваПрофи» призван выявлять и поддерживать передовые методики в образовании людей с особыми потребностями. Успех людиновских педагогов свидетельствует о высоком профессионализме специалистов Калужской области в области инклюзивного образования.