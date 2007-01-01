В Детчинской школе завершается ремонт

Капитальный ремонт школы в селе Детчино подходит к концу. Об этом сообщил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов, посетивший учебное заведение лично.

По его словам, основные работы уже завершены, а оставшиеся - такие как финальная отделка спортзала и замена вентиляции на пищеблоке - планируется выполнить во время каникул, чтобы не нарушать учебный процесс. Ученики смогут заниматься в обновлённом спортзале уже со следующей четверти.

Парфенов также отметил, что в столовой оборудование обновили, а на кухне замена не была предусмотрена изначально. Глава района пообещал выделить дополнительные средства, чтобы устранить этот недочёт.

Он добавил, что вся исполнительная документация по ремонту должна быть оформлена и передана специалистам управления капитального строительства до конца октября.

Ремонт школы начался в 2024 году в рамках национального проекта «Образование», а с 2025 года мероприятия по модернизации школ продолжаются в составе нового нацпроекта «Молодёжь и дети».