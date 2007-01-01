Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Детчинской школе завершается ремонт
Образование

В Детчинской школе завершается ремонт

Дмитрий Ивьев
16.10, 08:50
0 38
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Капитальный ремонт школы в селе Детчино подходит к концу. Об этом сообщил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов, посетивший учебное заведение лично.

По его словам, основные работы уже завершены, а оставшиеся - такие как финальная отделка спортзала и замена вентиляции на пищеблоке - планируется выполнить во время каникул, чтобы не нарушать учебный процесс. Ученики смогут заниматься в обновлённом спортзале уже со следующей четверти.

Парфенов также отметил, что в столовой оборудование обновили, а на кухне замена не была предусмотрена изначально. Глава района пообещал выделить дополнительные средства, чтобы устранить этот недочёт.

Он добавил, что вся исполнительная документация по ремонту должна быть оформлена и передана специалистам управления капитального строительства до конца октября.

Ремонт школы начался в 2024 году в рамках национального проекта «Образование», а с 2025 года мероприятия по модернизации школ продолжаются в составе нового нацпроекта «Молодёжь и дети».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikw2a1IzNlJpbDBFUFN5Q1ZVeU1sQXc9PSIsInZhbHVlIjoiVlhiOW9FbjYvOCtMVFd4eW9qVjlFOFVvRmh3S2VFdFpUYVhIRjJUMjQxcDNZZG4zN3Y5UDZaclA2cjhPcUFaZXlMTXNoUWdHRUZ4dHZuTjFIK3BLdWZVSDdCTkVicWVjRnVxQW9qdDdMWmYwOFBvY2I3LzdrNm9GL0VDZzdVN1NURU1JNVhaSkRNYWkrSU9qTW1hbXZnanBOSGxHSmxsYnpxQUpFUFMvZE0yOUtUS1B3dUdCMzJaWGZmWTJlNUdKYVF3QjI1MlJ3bTVFclRhVlQwNUdBckdkRkpURjRTYW9DNklOVTd3RzRYN1ppQkNxcWxDbUprMUFjQ3lxZk5na2RiKzVaUzNRcEdlckZtT0VxS2xWMHBTOUJTN1BsTTVqVG9RcVE4clVxWlNXNVM2dEdJcHNZc2hFMUJoNFdBUU5vZnRMVit4d1FISjRCczltNWxjb2pDMUNjQ0lSRlpwVDhpcjVvSXNGSzkzTzlmcjBHVkhnVjVxVWFYTHFGQUhGRzROOE5wZzhPN2VPQ051R2R6N3kxS21RTnYxb1JhbTVDWFJjM1RkLzEwaXNBWjVWL2wyY0JjcUY2YkFtRHozTSIsIm1hYyI6Ijg4NzYzYjBkMTE1MmVmZjAzMmZiNmIyMTQzMGZhZjg4NGM5NmU1NjFkM2ZjNGY5MTUwNzMwNmFjZGMyZjM2MDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRWSXovSk9VL3Y5QVo0bWJIQzE0UFE9PSIsInZhbHVlIjoiZXREUkVmSzU2YW1meVZOQmVJWVQzOVVVRkFzS2VMRUozSzVaMGdBUTZ5SytTMjNDSm94dVNyTGM4NWJRTkgrT3ZJWHE4a0R6YWUyNmUwM2sweVlwVnV3S01CNEl0TzBrSmI3YVhNeGM3ZExjTDJqbzR6azQrZDc0bGVVemNrck9xazhFUFBaa3NYTExVb1dBZTZRRGxhRGl3Tm9qbVp1c3VLM2EybWsyUkxqUGVHelRsV0k0T2daWE5JNEpxNzc3eUswOTdqNytNZHExVjNXY3JyWlBEY3Q2MHVYN1VZMVZpTEN2dFkzc0xHRmZnYWRLTFJVYmN3cUE4TStCZndaRkhDcUZlVDNUQ0FFaFl2RHBLa2drdVpLcVJUYndEVW9EeWgzNFNqV0J1OUtqZkNrdk10cUVUcW96WFlqVmI2bmNhUkNuUENWMFBHd0VrUlNJWnNLYnEzS0JJY1R4OVFYSVZHY0luUWIyVXkvRW9WUU9VTDZiazE1TTZPQ0VuNmcrNDJmRmRsRTQrRFJmWkVXeTlTNXpLS21OOVFEYVNqRXV1RDVKN045TjIvekxGSUVaeXdCOE5KQ3ZLdE8wLzRtNGt0Q1JpZ3ZJTDNWUGNlTGo2Y09FMFVBWi9GTVZMalJoVldnY3RRY2tJd0VuaTFtZUVpK004eXNaL2ZrTk81bFJjeWRrWE1JeERaVmRoRStaU0Vtbkp5UHR4S3orcnUvenlONlI4Unl3a3gvYVdxS0pPQmNub0lFMVYrN0dMTmp3K3BjMTIrUmJJTjVoaHp3b1MxRE1XR3ZZNTRwdldxUlNpTFFCMnFoZUd4QTRUVmx0M2IxNWhuaDlGQ2Yya2VYQyIsIm1hYyI6ImU4NDIxM2I0NzA0YThiNzE2MmIzMmUyOWZiZmVkODQ3MGYxMjRlZThhMzJmMjZlODQ1MTA2NTIxMGU1YjA1NGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+