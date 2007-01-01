Калужская область вошла в пятерку лидеров по баллам ЕГЭ

Калужская область заняла пятое место в рейтинге субъектов РФ по среднему баллу ЕГЭ у поступивших в вузы абитуриентов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, ссылаясь на данные сервиса «Поступай в вуз онлайн» на портале Госуслуг.

Средний балл зачисленных в калужские вузы составил 73,7. Лучшие результаты показали только Ленинградская область (82,5), Москва (79,8) и Санкт-Петербург (77,4). Рейтинг основан на информации от 80% абитуриентов по всей стране, воспользовавшихся цифровым сервисом при подаче документов.

В регионе действуют 10 вузов, где обучаются около 22 тысяч студентов. В этом учебном году первокурсниками стали более 6 тысяч человек.

Калужские вузы активно адаптируют образовательные программы под запросы экономики и социальной сферы. Среди новых направлений подготовки - биотехнологии, перевод с китайского языка и разработка программного обеспечения для систем искусственного интеллекта.

Кроме того, как напомнил губернатор, на базе Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ ведётся создание Международного центра ядерных и смежных технологий «ОбнинскТех».