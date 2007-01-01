В Калуге закрыли четыре детских сада

Это произошло из-за снижения рождаемости. В отдельных районах города просто нет такого количества детей, чтобы держать открытыми учреждения дошкольного образования.

В министерстве образования и науки Калужской области сообщили, что закрыты садики «Аистенок» на улице Ленина, «Карамелька» на улице Королева, «Капелька» на улице Вишневского и «Василек» на улице Московской.

Власти заявляют, что садики вновь могут открыться при наличии достаточного количества детей. Здания под другие нужды приспосабливать не будут. Воспитателей временно перевели в другие садики.