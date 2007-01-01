Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге закрыли четыре детских сада
Новость дня Образование

В Калуге закрыли четыре детских сада

Дмитрий Ивьев
15.10, 14:11
3 608
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это произошло из-за снижения рождаемости. В отдельных районах города просто нет такого количества детей, чтобы держать открытыми учреждения дошкольного образования.

В министерстве образования и науки Калужской области сообщили, что закрыты садики «Аистенок» на улице Ленина, «Карамелька» на улице Королева, «Капелька» на улице Вишневского и «Василек» на улице Московской.

Власти заявляют, что садики вновь могут открыться при наличии достаточного количества детей. Здания под другие нужды приспосабливать не будут. Воспитателей временно перевели в другие садики.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
19 оценили
11%
0%
0%
5%
32%
53%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InF4WmZvTGtIKzAwZDBkU0pCNHBzdHc9PSIsInZhbHVlIjoiUE9BOTVnY2FxV05uNmx3Qlp1ZnBYVTBxMXordGxkNXU2WDZTVEtWZnd5U2h4VFAvWm8raWZGTi9JbEhPUHViaWQ4MVZmYVlIRlN1ZEhLUEs5ZFlLcUlldmdnd2ZXQStvbVh0VFZPSGVSTnlRVTlabFh0Y1k2YWp0R3llMUF4NXV4RTBMVjlBa1d3YXdZQnprYTA3dUVLNGluV2pnb1B5b2FxckNBTzJLclg1VUhmUit6aHJ3MkhWb2FtckJ6SkYvL0IzWUFLeVAwMW9OUURwY0dZdEttK0Qwb0lvSENQRWNwL05ZZ1I2aG9KWHhqWndoaFBuY0tGb2JmMjhDUkVHdkp2T3ZnZjc4azVwNHMydVhVNTZ2dnlLakd2QWZHUEVLd25KSExxZ08yaUxHZXlDTytnRjh4Y0JsK21veFdNYWs0Y29OMWZmcWNrd1Q5V0I2VkZVOHR0cHNZRi9uTW9vYUNVSTNzQzhiMFlIUTRxMW1QQjZjajBJSXN4NzlKTWdEZk9TUG5LRjk1TnBkR2V4SnBqYWMrc2NOeFFhUzRJZysyZEJmZUhxOGlsenRLbFREMzB6L1lVS0VsUzNhTG1WVSIsIm1hYyI6IjE0NWEzYTA3ZWYwMjIwM2IzYjgyNDM1MGQwZGZiZDIwNDYwNDIxNjRhZjAyYjBjMzhiZmE5ZTRkZWFhMjU2NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFHWGJ5QTF2ZHlTZkpPREZ5d3RTZUE9PSIsInZhbHVlIjoiaUtDc3FEempLNkVzdEFFVGpJOFMxcGs4UzU1OHRROUNlL1h6VWVBRnhiTnNPM25odUFQNjNDK3hxYVlPcEtrV24xUnQxZVRhMDZqNzRKWHRvdGl5aUNVZHpBWHp4YzhzVmVTZXZBeXA5SW9GVmY0YkY3bUozaDc0VElDU1hVZUxpc3c2aUpaS1M5enNKeUxUVmZjaUpsSnhOVjZLaWYrTnpFczJmVzdoSG55OFBpbDE1RFdnbHEzcms0Zm1XNm5jYXdjYnpWN3ZHRHVlUU9LQlI0TUFJVDF5NmQ3MFlVcXNzdDA3Q0VJdWFMa29UdTdISkdiYlE4SjNyNVZONEsrVHowM2FQN1UxVnFndkpNYXFCSUJsWXdOWmFPamJpK05XVnFtVDhtVHljQWE2Ni9FNlI4eE1oT1NUQzNtRDNndjB0SHNDeXlETmZaTEVEV0MrWmNMa2Z4Q2tERXhKVTF6NlJtZzltZVI3NW1xZTV5MDhweE1ZUFNoVHAvYUVnbys4UmFndlBYUEJqSWROU0FZSDFueUpUd28zV2loa20rd0tGaEZpeDV4OHJqUlo2c2cwRDVpWlpQaFBGNkMyNjBTdzhER2hxRXFvVjZsdjN0YXF0QUZWR0xmTldOdkZ3Zlk3MFpOOUNHK0xIekFZclpncUQ4R01RdGhzd3RwbGRZNjdHZ3J6eTZFVWNtemFvZUJWbURXd3A4aGF2WWUwR1JUSXdieEx2SGVxRURDelpKS2NRZWZ3QjZBckxKa09qekRabE1HV1l5YTVaTkYzSTZRdnNYYThqREg4OGdSUkNLSkJYSThaTzBlVS9xSy9JK1phM2ZKT3JOeVg3NHNmcGFONCIsIm1hYyI6Ijg3Y2M5MTBlZjc4Zjk1YjFiZjI1ZmUyYmQwMzRhMDBjNGMyNDBhMDMyODdiNmMyYTA3M2QwYmQ3YTU5NDlmYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+