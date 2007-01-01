Калужанка стала призером Всероссийского форума по практикам воспитания в начальной школе
Учитель начальных классов из села Нижние Прыски Арина Шингарева стала призёром Всероссийского форума «Лучшие практики воспитания гражданина России в начальной школе». Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Козельского муниципального округа Елена Слабова.
По её словам, на форуме, посвящённом вопросам воспитания младших школьников, педагог представила собственную методику взаимодействия с родителями и успешно защитила свой проект.
Учитель продемонстрировала на конкретных примерах, что эффективное воспитание возможно только при совместной работе семьи и школы.
