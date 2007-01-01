Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Калужанка стала призером Всероссийского форума по практикам воспитания в начальной школе
Образование

Калужанка стала призером Всероссийского форума по практикам воспитания в начальной школе

Дмитрий Ивьев
14.10, 13:26
0 291
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Учитель начальных классов из села Нижние Прыски Арина Шингарева стала призёром Всероссийского форума «Лучшие практики воспитания гражданина России в начальной школе». Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Козельского муниципального округа Елена Слабова.

По её словам, на форуме, посвящённом вопросам воспитания младших школьников, педагог представила собственную методику взаимодействия с родителями и успешно защитила свой проект.

Учитель продемонстрировала на конкретных примерах, что эффективное воспитание возможно только при совместной работе семьи и школы.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFhZ3M3Ti9PaU0xdkt6aEFCUE9CZWc9PSIsInZhbHVlIjoiZmg2cGlMS2dIVGxrWmFYN0ZNeHZsVTY1TElYZ1U4ZTNaai8vOXRUTFU1bjhFWmd4R1NTZDBsd1paUUdacnpKSzUybmMreEN4OTZhVUJrUm01TWcwRzQvb0NJdUZqejJHb2hOa0VOUHFQSFVYajhUM3lWeEt0WnZzK01TVnlPWGxpYjhCdXNpYzFKbVUvY1hUTDV4L09Fbm5OcW52aUh0R3BkN2ZpSVVveUJjUG9DVmdrWkwyVzNVYUR6Y3JYS2FnVFJjdUhFNUJzM2FRTDhZdkdwcGNGSGV0U29ENzNJMHYycDNpQ1pKcUdsbGR2Uk53aHZURGNQY01hdVZ0V1htVXI4emplWHFTS0x5VDROcGFlUlFISHVSWG5aR25xVW8xZWcyc3BLUUIvQmw1azh4TE1sMU1MVDhMSGE0VDB5c0xIM0JJblNRbXZsRTF2U0doQm9iNFFudXJJWURiMkVaNjZndUtsdXhxY096ck9xaysxMGl6dURibnpXWXM1Y0trRU8vWFRlY05UY3kzckE0a2dFR3g2U0VaL2VNMy9MUmhUeUlzYXV0U25hUUZzR2FTdUZpbTRSVFNzVzd3ejVaNyIsIm1hYyI6ImM2Y2FlZmE5OGFlYzU3MmYxODc4ZDZmNjczMTg2ODVkNzE3ZTE2Y2UxZjdiNDc1ZTdkYjc4ZTM4ZTRmMTI3NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImsvZlp6MXc1YU9POCtTYXd1dWFUemc9PSIsInZhbHVlIjoiMmFITmRWQWVFd2pJZU8zRzZnNzVRYjU2YW5kemU2cnpDMEZsb3lyZlQwRVhLQWNpOUI3VFRBUmdwckRZMzJuS2RaR25RbVY2Z2wxVkNxR2hGMXZwK3I0SlBqTDlqcjdaRlpSYmtzNFhIMndLR2dhUUQ5bmpGaXpmbm9JZHVFbVhrZEhGeDlZcGZRK01oVTNVNkpEbU9kdDhKdGZ5a3ltczdmZFNIUjVJb2R1ODd4R1pWRkY1d1V3THFFcWFDdlNjYXpkZ2F2NFY0cTd3bGlCa2E3RDU3c0NIaEN4b2RyMmRDUDFZWDZIbWJGV1VabkNtNlpyY1l6T0U2MjR2dk9xSlZJb0UyNmxuZVMzSTdoSnFiQnBGbjkybjlEYkJ1WXp6OHArcjMvS0ZKc3RabHlzMGFESEh6d0R0aGdnN2U4K09zU2FuOUxzN0w2NzBDa0xmaVpWZDFqd1RxZU1pR2tkaStZeVVEdlRZZkdJNGE2YXVuWGtocVdHdnd5bE4ydFAyZmRrVitaQXNrUUV0M2g0V211Zjl2TnRNQWxPYWkwM2o5NHZKUEVISG95Z3ovS0FXN2NRZGxXM2pwbnRGcmRXSlBIRFpxSTlvRnlMT2pEK3NKY2hCNldRUnpFYTBCeXVuOWJLcjJjb2RpZHFOTWExSHQ0VnQrcXpabHk3TllpeUxXWWszbWNpR2RGbnFOVDk2VGh4eHZHbU5PZFVlTS9pY3pkZk03bExnWUJzOGx1Q0dVbnRZVkVyTEFpK2FFWmZtOUlVakJYaEg1VzlIUXlUOURpTnZwaFp4ZUhQMStIb29wVzNMd0VSMlpJTlJ5Z0VXb0RCT0pMemNyMVNXMTB0eCIsIm1hYyI6ImJiNzc5ZThhNGRmMzRjYjgxMDNjMWQ1NjYwMmQ2OGY5ZjAwMjU2YmUwM2NlMWMwYWUwMDNiZWZkZTNjNmViZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+