Главная Новости Образование В Калуге опровергли слухи о неуравновешенном учителе
Новость дня Образование

В Калуге опровергли слухи о неуравновешенном учителе

Дмитрий Ивьев
10.10, 08:57
0 645
Вечером 9 октября министерство образования и науки Калужской области прокомментировало появившуюся в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы неуравновешенном педагоге. 

В ведомстве сообщили, что в интернете распространяется видео, на котором мужчина, представляющийся учителем, заявляет школьникам, будто он «неуравновешенный» и «недавно был на Украине». В сопроводительных комментариях утверждалось, что запись сделана в школе № 17 Калуги.

Однако, по данным министерства, в школах с таким номером в регионе подобного педагога нет, и информация о происшествии не соответствует действительности. Ведомство призвало жителей доверять только проверенным источникам и не распространять недостоверные сведения.

