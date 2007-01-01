В Калуге опровергли слухи о неуравновешенном учителе

Вечером 9 октября министерство образования и науки Калужской области прокомментировало появившуюся в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы неуравновешенном педагоге.

В ведомстве сообщили, что в интернете распространяется видео, на котором мужчина, представляющийся учителем, заявляет школьникам, будто он «неуравновешенный» и «недавно был на Украине». В сопроводительных комментариях утверждалось, что запись сделана в школе № 17 Калуги.

Однако, по данным министерства, в школах с таким номером в регионе подобного педагога нет, и информация о происшествии не соответствует действительности. Ведомство призвало жителей доверять только проверенным источникам и не распространять недостоверные сведения.