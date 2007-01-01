Кириенко передал калужским педагогам слова Путина про их вклад в будущее России

На днях в Национальном центре «Россия» в Москве стартовал пятый юбилейный Всероссийский форум классных руководителей. В мероприятии приняла участие делегация из 16 педагогов Калужской области, присоединившись к более чем тысяче учителей со всей страны.

Программа форума включала насыщенную деловую часть: дискуссионные площадки, мастер-классы от партнёров, встречи и обмен успешными практиками. Участники обсудили ключевые темы - престиж учительской профессии, взаимодействие школы и семьи в воспитании, ожидания школьников от науки, современные методы профориентации и формирование ценностей у молодёжи.

Татьяна Жукова, посол Форума классных руководителей — 2025 в Калужской области, была удостоена Благодарственного письма Президента Российской Федерации за значительный вклад в развитие профессионального педагогического сообщества. Она отметила, что форум заряжает энергией и вдохновением, а особенным подарком для участников стал праздничный концерт в Кремлёвском дворце.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что форум объединяет педагогов, для которых учительство — не просто работа, а настоящее призвание и служение обществу. Он напомнил, что мероприятие проводится по поручению президента Владимира Путина, и передал участникам слова главы государства о том, что от ценностей, убеждений и стремлений сегодняшних школьников зависит будущее всей страны.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что форум уже в пятый раз становится не просто площадкой для обсуждений, но и местом принятия практических решений, сообщили в министерстве образования и науки Калужской области. В частности, именно здесь ранее было принято решение о создании Всероссийского родительского комитета.

Стратегическим партнёром мероприятия в этом году в пятый раз выступила АНО «Диалог Регионы», поддерживающая развитие института классного руководства по всей стране.