Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Кириенко передал калужским педагогам слова Путина про их вклад в будущее России
Образование

Кириенко передал калужским педагогам слова Путина про их вклад в будущее России

Дмитрий Ивьев
06.10, 10:21
1 401
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На днях в Национальном центре «Россия» в Москве стартовал пятый юбилейный Всероссийский форум классных руководителей. В мероприятии приняла участие делегация из 16 педагогов Калужской области, присоединившись к более чем тысяче учителей со всей страны.

Программа форума включала насыщенную деловую часть: дискуссионные площадки, мастер-классы от партнёров, встречи и обмен успешными практиками. Участники обсудили ключевые темы - престиж учительской профессии, взаимодействие школы и семьи в воспитании, ожидания школьников от науки, современные методы профориентации и формирование ценностей у молодёжи.

Татьяна Жукова, посол Форума классных руководителей — 2025 в Калужской области, была удостоена Благодарственного письма Президента Российской Федерации за значительный вклад в развитие профессионального педагогического сообщества. Она отметила, что форум заряжает энергией и вдохновением, а особенным подарком для участников стал праздничный концерт в Кремлёвском дворце.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что форум объединяет педагогов, для которых учительство — не просто работа, а настоящее призвание и служение обществу. Он напомнил, что мероприятие проводится по поручению президента Владимира Путина, и передал участникам слова главы государства о том, что от ценностей, убеждений и стремлений сегодняшних школьников зависит будущее всей страны.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что форум уже в пятый раз становится не просто площадкой для обсуждений, но и местом принятия практических решений, сообщили в министерстве образования и науки Калужской области. В частности, именно здесь ранее было принято решение о создании Всероссийского родительского комитета.

Стратегическим партнёром мероприятия в этом году в пятый раз выступила АНО «Диалог Регионы», поддерживающая развитие института классного руководства по всей стране.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJJMmYzTHFaNEllQ3BMVEdrY2tqdGc9PSIsInZhbHVlIjoiOFFYeGtaV3pWenVMVWkrNU9Id09DdEV6TG5QcXdVTkFGNWEvUExXZ2I4ZGd2RSt1UXgwVXYrTVRCeXZkQm8ra1F5ZkdWWW5ldGRGZXhsUEZqZXIzL1BpeTdJMStIVzE0eGh5RDA4V1k3bnY4MXdLVjNEaXVSWlozY0E0Qlp1M3lTZGJUaHREVWNaVTgxY3dGSThqa0FYZFFjaG5yNDhPTGIwUnpWbDdkRGpFR3JsZUh6SXlIUWN3STZoYzhNNUZacWpkOGV4UXlQb3d3Um1ZNzZkZVplQ2JibUwyVCtmbXFNT3JNMHQ1Vmw3U1V6eWhnQWxlUTlQRjMvc0NRN0x0RHNHOU4vMWViZlFla2lVTlkweW4zT3dGTHlYSEc3SjZmQVltWUlSN0FNVkNqWnpkbVNoK0FVbG1yS1JnKzR1RklMQWY2NC9Nb3lTR09BWW5yS2Q1YmFiQS9WTXVRckg3SnIzemtOanpvNU9VVkY3TG0vVENQcnNCbmtYUGZTU3k5S05ydWZDeWlWSGl3d1NRQXNhNWcrUUFpdnlKaWQ3SmFUeWJselB5ZjJNQTVMVS93ZGZVRWNZSXAwSy85Y2MxdiIsIm1hYyI6ImExZDVlMjliMmM0OTdjMDAxODliMWM3Njk4OWVjNTVmN2JiYWZmYWQ5Y2I0OGRmZDU3YjA5MDhlYjQ0YTQ3NDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllNYXkyd2ttN1llR1lVbU5xSXphNFE9PSIsInZhbHVlIjoiWC9kVHZwbTNEYmlkUlJJbkt1dXJMVjBadkQ0Tk54S2tCSUlRZXpneVNYa3RjUG5JWldSem84dzZkeUpPWFpjTHpZWHBmaEhCcnNnRWhlc3ZidlpUMVgwSXNqRGwwemRoTmJyYnQ1OG1ORmVzK1N6Y3hoQ3NhNzBURlhOM0p5OFA0aE5xYUtmQnFPaUttMktabEhHWVVWbXRpcGloN0t0UFB0TTBSTnNrUkhnN1A0VE1BQXRFcHVNMWtLR1cwWFhVYU9JNHhTaFI2V1JOb1NqWmZXeUhTRi93ckZhWGN3a0pGUEZZZFNWUW9hL2NmcjJyMkVzZVlzMnZONTNLZWhKcGE5emVNVlI0ZFQ3R2hDcjhWR3NCY3g3YXM5aEgzZzY4QTM3cWJ4Y2VsbC9vMi9aVGpqK1FSYTd1V0Z3b1hwSDAzK0J1dEsrVTFPVk5XMUZHWEU0UnE1UDJ6MUp4NTZKdUVsMUNIbGhoRHpPeFFZUm5OM25tK1crK05vd2hyaWZRbktSZWJyTzJoTjFZUHAvbE85VWFzNmVLVktNTHpNRFN4R2hmOHdvUDJsUUViUHFwWEY5MEQrdmNVR0x6Y1dhOHBZdHVCeU52K1J6OWVPSDM2OXFqWDdMZi9DZVFib2k0QUR2azMxcC9mSnh1UG5DckpnUmVOL24xdTZNOVJrV2VsYmo0bE1lQ1gwUXBjWFc4SHMwTU9pZktudlBmMVFyeGhsYTJJUjE2NXVWVnJsOG9DdXpNbnRtSHdYWVkwWlU1VnJTRDRRQ0R0cWZtZVp2MUo0Z0Q5MlVoZ1dBQVYwOGFuZTdCNXl4N25OcE1wRms3dmJjT2Y5eDJLU1c1cXJTMCIsIm1hYyI6ImQ1ZDc2YWZiMzZjYWFiNWMxZTRiODI3NDAxNWJhNTZiNTM5MDhlZmQ3MTU1MDFmMDM2NTBlZWQwOWE3MjM1NDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+