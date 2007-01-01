Шапша поздравил калужских учителей с праздником

День учителя отмечается в воскресенье, 5 октября.

- Дорогие учителя! Вы пробуждаете в юных интерес к познанию мира и созиданию, помогаете найти им свое место в жизни, - отметил в своем поздравлении губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Из робкого первоклассника растите образованную, гармоничную личность. Активных молодых людей, готовых взять ответственность за будущее региона и страны.

Он поблагодарил педагогов за мудрость и самоотдачу.

- Особые слова благодарности – ветеранам системы образования. Для молодых коллег вы пример многолетнего служения, любви к профессии и детям. Здоровья, благополучия, радости от успехов ваших воспитанников, - подчеркнул глава региона.