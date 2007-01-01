Афиша Обнинск
Калужане назвали качества идеального учителя
Образование

Калужане назвали качества идеального учителя

Дмитрий Ивьев
02.10, 09:37
0 258
Жители региона поделились своим мнением о престижности профессии учителя и назвали качества, которыми должен обладать идеальный педагог. Исследование сервис SuperJob опубликовал 2 октября.

Только 34% респондентов считают педагогическую профессию престижной, отмечая, что «учителя нужны всегда, особенно сейчас». 49% придерживаются противоположного мнения, а 17% затруднились с ответом. Среди комментариев встречались фразы вроде: «Спасибо нашим бюджетникам-учителям за то, что продолжают заниматься этим неблагодарным делом» и «Достойная уважения профессия, но совсем не денежная!»

Старшее поколение (45+) чаще молодёжи видит престиж в работе учителя - 45% против 22% среди респондентов до 35 лет. Также выше оценивают профессию те, кто имеет высшее образование - 35%, против 31% среди тех, кто получил среднее профессиональное.

Большинство калужан - 56% - считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя понизился. Лишь 13% полагают, что он вырос, ещё 19% говорят, что остался на прежнем уровне. Молодёжь более пессимистична: почти каждый второй из них видит снижение статуса, тогда как среди старшего поколения таких меньше. При этом именно люди старше 45 лет чаще замечают положительные изменения - 22% против всего 3% среди молодых.

Обладатели высшего образования чаще других указывают на ухудшение положения учителей (59%), в то время как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, таких 42%. Зато вторая группа чуть чаще первой говорит о росте престижа профессии.

Что касается качеств идеального педагога, то на первое место калужане ставят профессионализм (28%), далее - терпение (20%) и доброту (15%). По 13% выбрали любовь к детям и стрессоустойчивость. Ещё 11% считают важным, чтобы учитель любил свою работу.

Мужчины больше ценят в учителях профессионализм, а женщины - любовь к детям, честность, тактичность, ответственность и справедливое отношение к ученикам.

