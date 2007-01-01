Новые педагоги переехали в Калужскую область из других регионов

25 сентября министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщил, что ещё шесть учителей переехали работать в регион в рамках федеральной программы «Земский учитель».

Среди них — Егор Белозеров, который приехал из Вологды, чтобы преподавать физику в Сосенской школе имени Героя России Владимира Игнатова. В настоящее время в учебном заведении проходит капитальный ремонт.

Ксения Хужахмедова сменила работу в Москве на должность учителя истории в школе посёлка Газопровод Бабынинского района.

Из Орловской области в Медынь переехала Надежда Херсонская — теперь она будет преподавать химию в новой школе города.

Надежда Бажина из Челябинска стала учителем технологии в школе деревни Кривское Боровского района.

В числе участников программы также две калужанки: Валерия Ким и Валерия Лаврентьева. Они продолжат работу в школе имени генерала Захаркина и Серпейской школе Мещовского района, соответственно, как учителя начальных классов и физкультуры.

С 2020 года в Калужскую область по программе «Земский учитель» приехали уже 45 педагогов. Программа действует до 2030 года.