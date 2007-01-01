Калужские родители возмутились школьницами в хиджабах

Мария из небольшой деревни Чубарово, расположенной на трассе А130 в Жуковском районе, написала обращение к губернатору Калужской области Владиславу Шапше.

По ее словам, в местную сельскую школу с нового учебного года девочки в 7 и 9 классах начали приходить в хиджабах.

Жительница Калужской области настаивает на том, что форма одежды в школе должна быть светской. Вопрос попытались решить через администрацию учебного заведения, по пока все остается по-прежнему.

- При поддержке адвоката, семьи девочки отказываются снимать хиджаб, - утверждает местная жительница Мария.

Как относятся к ситуации одноклассники этих девочек, пока не уточняется.

На странице губернатора заявительнице ответило министерство образования Калужской области.

Чиновники из системы образования подтвердили, что к одежде в школе установлены типовые требования. И внешний вид учеников обязан быть светским.

- Администрация Чубаровской школы сейчас подробно разъясняет эти требования семьям, вероисповедание которых предполагает ношение специальных головных уборов, - рассказали в министерстве.