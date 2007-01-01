Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Калужские родители возмутились школьницами в хиджабах
Новость дня Образование

Калужские родители возмутились школьницами в хиджабах

Дмитрий Ивьев
18.09, 11:46
0 586
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мария из небольшой деревни Чубарово, расположенной на трассе А130 в Жуковском районе, написала обращение к губернатору Калужской области Владиславу Шапше.

По ее словам, в местную сельскую школу с нового учебного года девочки в 7 и 9 классах начали приходить в хиджабах.

Жительница Калужской области настаивает на том, что форма одежды в школе должна быть светской. Вопрос попытались решить через администрацию учебного заведения, по пока все остается по-прежнему.

- При поддержке адвоката, семьи девочки отказываются снимать хиджаб, - утверждает местная жительница Мария.

Как относятся к ситуации одноклассники этих девочек, пока не уточняется.

На странице губернатора заявительнице ответило министерство образования Калужской области.

Чиновники из системы образования подтвердили, что к одежде в школе установлены типовые требования. И внешний вид учеников обязан быть светским.

- Администрация Чубаровской школы сейчас подробно разъясняет эти требования семьям, вероисповедание которых предполагает ношение специальных головных уборов, - рассказали в министерстве.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
10 оценили
10%
0%
0%
0%
0%
90%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNWK2tGWmdtdFpsckl2TTFNakFDVkE9PSIsInZhbHVlIjoiQ1dUTHFQVG5JVktTTEFObDd4OVlrNitOZGpyMU8wL2tTdU9nRmQ1L0JnRmVHcVFOVEJoeklXS0VHK25pZlQwMVUzMHM4MlR6c2QzNG92Sy9BWUdDUzV6U0k0aU16K2RMUHAwZXNmWWJZME5BaGphSStQNk5YUldCTWkwOG9kdzJVcDl3bzIya2loaGh0TS9xVVVkUndLSGJMakNGNjVkUEN4SkUycDlwNXRkU1NVd294dHV4NjF1M1JZOGdWVDRsVnBJeGk1dWpuVkJsQVlFS2RWb0ZoS1BMenErNDlYa0pjQmFnWnhod0tsWUpHODN1eElCcExFenp0RzFsOEhqdzN5NDFKWVBhajNCODN0dDJSSFRzU050YWZLNXoyalJOSUVpdVFWc1d6Uzl0WXJqOXBQdlNCRTZjR2FUSWVIZTkzZ1dPNmxsM1dIblNMYllLZkFDcjgyWUNUeDAzd1oyVG85ZERWay8zdjhxUStQTmFXZ3o1SGpBZDhsU1lvMmhuVmdzd1dqT1ZLRlBrVXlDTHA0cE1ud3NzdXp3VGZwU0tuSThFRjYySXRvdnplTUtxSjFqaVRFanh3SmZKa2F4OCIsIm1hYyI6IjJlMGIwM2EwZmE1NTcyYzc2ZWE0ODY3ZWU0MGU4MWM3NzFlODJmNjcxYzFjNzQ1NmYzZWVkMjVhNmQ0M2JiNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpRVXNPSU5odFhPVkdIa1p1VVJGbWc9PSIsInZhbHVlIjoiaGNKdzl2THJJTE9xMGpCT1pnMVhyM3dWc1VuNUwwcFdZcjZWQmk5ak16b3lXVFliWjNuQmtwVzdQcDFSMm5PQ2oraFE0RFF6M1l1RHhHck9TellVQkc0SzJjTGR6VDNoYUVBeWhKdnhNdkZkUkJGdERSbEJsMDl0TUlKeU8xQktlQWVmaXdNcGJ5cW10SFdKUzlUOHNWaE9TS0IzYnV6c0hVaDdkem43Vi9wYzRhblV2emg5Mk5hVUJBM0FnRUdnVGhzN2NpMUpOVlc3d2pEN2NFNjM4SUZRQnk0SVBaQW5oWkRVSTMra2tFQWlQQ0tBeHQ1NHZDdHhFQk93RnNQUTVpbU9EZ1Y0Q0lwSEhzQm4xR0N3MDhtUEFOcHdOcjF2ZERaem5IejV5QkNXNWIvbjdERFdYZ2FONEluY0laSE1HNWdSS3RScFVXeEgyekUvNXgxbHVSVDBJbWU1OUVrMDFyclE3ampqWnlSUE16dmRBMGlETFZpanlBMFM1OFl4ZE00ajcrWENwZ0lsbUhnTDVpMDZmbGFaVXdtMzVxcm1PNEswU2EvM2tCOHlTSG1oOVZsVXh6Vi94eVNEL3d5bC93V0d4cnBjUlhoVEdtb0ZOUnd1WHNveGNHcGMvaDBaM2tJS1pYMHRBYWs2UkdlSGlRcXcvbWJYV0tDNHhiUmx0T1d1ME5kRFArYjNUMzI3eCtqM0FwNDRYNkZOQjNuWFd4R09qVzE1N21xZlkrZnN3a2w1ZjVTeVFrWjZHNm5ucm1pRjhoOWVybUlEbEE0R2tWbElRSmxBbkhxMldCZmJ0Yzk3dHpsYjZtbHBYSFFGeE1LbjUvRVR5QWJta2VTbiIsIm1hYyI6ImNkOTgyNzFkMmUxZmRkZTBmYWRkNzI4ZmUzYjFiY2RhNWIzMTVmNDY0ZDU3MjU2NzFhMjkwMjBhOGI1ZmM4YjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+