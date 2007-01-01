В Калуге показали, какой будет школа на Тайфуне

В пятницу, 12 сентября, на стройплощадке будущей школы на 1125 мест побывал городской голова Дмитрий Денисов.

- Я заслушал доклад застройщика о проектировании, подробно изучил рабочую документацию, - заявил чиновник. - Уже проведены проектно-изыскательские работы, в течение месяца ждём положительное заключение экспертизы. Движемся к самому главному, хоть и не самому заметному этапу – строительству инженерных сетей для будущей школы. Без них невозможен ни один современный объект.

На эскизах можно увидеть, какой будет эта школа, которую местные жители ждут уже не одно десятилетие.