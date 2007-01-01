Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге показали, какой будет школа на Тайфуне
Образование

В Калуге показали, какой будет школа на Тайфуне

Дмитрий Ивьев
12.09, 14:04
0 566
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 12 сентября, на стройплощадке будущей школы на 1125 мест побывал городской голова Дмитрий Денисов.

- Я заслушал доклад застройщика о проектировании, подробно изучил рабочую документацию, - заявил чиновник. - Уже проведены проектно-изыскательские работы, в течение месяца ждём положительное заключение экспертизы. Движемся к самому главному, хоть и не самому заметному этапу – строительству инженерных сетей для будущей школы. Без них невозможен ни один современный объект.

На эскизах можно увидеть, какой будет эта школа, которую местные жители ждут уже не одно десятилетие.

Новости по тегу
школа
Лента настроения
5 оценили
0%
20%
0%
20%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InV2Qkt2eGJCc1hTRXRJOWQ4dE1DR0E9PSIsInZhbHVlIjoiNjRLVnlRZlliZkZwd1JEUXZrVlF0b3k1a3RLaVFoOXordHdpOFJNMW00emEwZHg1MXlCK2Q3Z1lpa3lFaHRBc3F0ZmZVbnc3ZEtySVRNTnZ3SlA1eVI5K3lrUE1mQ0VPNXhyOGsrUSt3ZS9pT05kaXlOcGdGekprYkRiaVdCLy9reHcvOEVKRFZ0UDdudkkxRWYvUnNqT0tPWm44WG5UVTdUK3FrR0RjeHdFaFNQQk53UWhJZ0ZXUmtuVFNJVDlURXcxMVlnL0g1Rnoxa1RIbVB2aWd5bXMrNVJhZ3FXUEpPaFVoeUlsdHVxeWhyVGZENzJReE9iOFY3MDhwZllnREx4STc3Y0JmcXdUT3JPaUplamkrTW04Wi9kazNTK1JGWjUwd1BaR0thSVVhRFhWWTVhVXhDVldwSjc1VWtBMUowWENlbnRoS3IybURQMDRrckxKUG5Ka0Z1ZXA1TEhuSFVoRUtuNkpta2hrUGhqaFBVM00zQ1pFM0hjQTRHZlRzSG5DTzloeFM0ZWg3L3ZFWDJuWGxnbTV3SzZTRUhQQzBxQWUvUXhEaEpPMUFIN2t0WDdWTkVLWGlhQTYrYk1ENyIsIm1hYyI6IjUwZjIzY2E2ZTVkZmZmZDE1MzZkZDgxYzgzN2ZiNjQxM2QwZmVjMDcyOWY5MDhhNDk5MTBlNDk2NWIxMjA4MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpWUHJzYk9jcEZpb2VZTjlXd3gyQmc9PSIsInZhbHVlIjoiRGhMa2QvWkxTK21mY29SWnV6SGJKMXpsVXBOSjZpSkxNTytJd01qcGV2cFdRdEFZY3lsQkdqU0ZxVS9JY2c3QjVyQXNqUFRIdnp5Z2xoYm9FRTF1ZFlFU2pYWnIyZktZd2tVYklNS0ovT0R6Zm50Ukx1cFdxanpkbVVGTG5TWHFoK0FTc0RreUNoSnNOOHZhOUg5RWlzMmdtdlNDME5peXJ2eDc5aVNHM01OVExYN2RLMTRTdEtNYXVGd0U4SGNzZW9uNnRmWW9kZUVhWGM4QU51SjNrWmwydkpRczJFWFBIUElmMTVYVDV6WlFkWWpzbkY5U0o3Y3EzV3cyWWZvR0ZvS0VRSEFqbzhiSjU0UUpmdG5QVi80RFVGNUZiU1dHNkxGdXdOalRycHg3ZC80aTl1cjFRQ3Y1aDVjVWhtVlUrUnMvNzZLekpnWi8xRkhRK3J2cll6SjFqdHdrY2lWRVN0VWxoblRTZW5rMWl2V05EaUx4L3FIcDd5S0x3dGRHME0vU0QwTEF5TzlqczBFM0t1a1JwaWlqbmZBN2lGc3F5ZW5kZ3VLZ0hMOFg5VHFISy9hTEdFYkY0RE1DUllBQVR2NmJycDZpTC9kQlliTUNUN1Z3V3pBMVJyN2ZmS2c4STd0dGxkMHpLMnF6WWsvc0dmU2lXV3FWbWk0Q1lrbzVhZDBKVDRtM3FHS1JnUzlNYUNOUG5HNVVOck9mSkxHSzZDL2x1WmUxS0N5czF5dG5LWG00OHZBY2E1dXhibHpPYTJJVE9KcFFKSk42V2Y2Wk5jRHhCZEJyWW5CS3dxNEJzc2RTNDc4VVQ0TjVmS00vV2xBZzgzdlJpM3BDTkJCeCIsIm1hYyI6IjRkYTNkZDZmMzA2ZDlmMmYxZjQ3M2E3OTk4ZDQ3YjNlNDBhMTA0MWY1YmIwMGUzNjM4OWNlODMyMDQ2ZWRiNTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+