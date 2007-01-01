Афиша Обнинск
В Калуге построят новую детскую школу искусств

Дмитрий Ивьев
11.09, 14:16
В четверг, 11 сентября, городская управа сообщила о конкурсе на проектно-изыскательские работы по строительству новой школы искусств на Правом берегу.

Существующая ДШМИ №7 уже не справляется с количеством проживающих на Правобережье детей, занятия проводят в две смены.

Городская управа рассчитывает получить федеральное финансирование. В 2026 году чиновники подадут заявку на участие в федеральной программе «Строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» национального проекта «Семья» на 2027-2028 годы.  Сейчас нужно подготовить проектно-сметную документацию.

Для будущей школы выделили участок на пересечении Сиреневого бульвара и улицы Комфортной.

