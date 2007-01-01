Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Большинство калужан выступают против введения единой спортивной формы в школах
Образование

Большинство калужан выступают против введения единой спортивной формы в школах

Дмитрий Ивьев
10.09, 08:20
0 438
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

После обсуждения в Госдуме вопроса о единой школьной форме внимание переключилось на возможное введение стандартизированной формы для уроков физкультуры. Однако инициатива вызвала значительное сопротивление среди жителей Калужской области.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, опубликованному 10 сентября, 55% калужан выступают против обязательной спортивной формы единого образца. За предложение - лишь 28%. Среди родителей школьников доля противников ещё выше - 59%, при этом поддержку инициативы выражают 33% респондентов.

Сторонники единой формы отмечают её преимущества с точки зрения внешнего вида и порядка: «Форма должна быть аккуратной, удобной и достойной - пусть будет одинаковой для всех». Противники, в свою очередь, опасаются за здоровье детей. Многие из них указывают, что индивидуальные особенности растущего организма требуют персонального подхода к выбору одежды для занятий спортом. По их мнению, стандартная форма может негативно повлиять на опорно-двигательный аппарат и вызвать кожные заболевания.

Анализ данных показал, что мужчины чаще женщин скептически относятся к инициативе: против - 58% и 52% соответственно. Наиболее резко отрицательно к предложению относятся молодые жители региона - среди респондентов до 35 лет 61% выступают против, тогда как среди горожан старше 45 лет таких 47%.

Интересно, что среди опрошенных с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц доля противников единой спортивной формы также оказалась выше, чем среди тех, кто зарабатывает меньше.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpWNzZJeVJ6c3NpWlN5RWFWeFd5cXc9PSIsInZhbHVlIjoiNUtqWFh3STNodXpoSFZHamxqd2lkYkN6MFVUWnh2aFVaSFk4VnVlZE0wOVRZVTRoZDJpeklSOWNPc0t0QXhrK1dIQ25aUWpGSHZ1S2NNc01UWmdHYkdkeFJ5dU91OVhHWHhndFpJblNvSklxN21leUYxQkxIT0s0L0xZN08zUGRwSXFYeHR4L0F0R1hDZllwU2VZeEY3WnNNcUJLVEhSbEszT1pSeEV4bU8vaHZoM0dmUTNiNUxtRml3YUdQT2FQTXBpaGxmWE5jd2RPeHBTb2ZuQzV5a3I3YXN2dkZ3ekFLL0tCVVJRbkpJSmQvR21BelpEakI4Nktza3lpUEY5MHJEYVZKV0dEU1o3MFZsTmpuMFljZFVoV3ZDOVBzU0ptdmdYc0ZraUY0a0pQcmJHd0ZBcVJtUEcyYWwxMnFYRG9GdjJNWVVycHhIM1FYOXNGdTdNcjhDbmQ1cDl5cHpYVFhqV0hCWG1YRjlVNXFIWFhzbE1UdUZhTFNjbzBjWDhRTFRwRHFYV0pTb3g0WU0yUlE2d2NPS2x2cHN2L1FFcENZWTNiNFNBNlRMaC9tTWZPYVdNS0VKemcwY2xncm91ZSIsIm1hYyI6IjJhOTYwMmFhMzA1NjI2NzMyMjQwMzM4MGNkNWNiMGEwM2MyNjIzNmJhOWYxZGY2MmE4ZWUxOTEwZTBhZTYwMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNEeElISWlWekFDSHpIclozVkxYRXc9PSIsInZhbHVlIjoib0NyWHZCQWhhQkExVnZyZDZrMk1OSXgrbVFrN01UNm9WUUQ3bFVUMU50empaUFFjV3hYUW1kOFlKQ3ppS3N2eFZKbnF6SHUrdnBSY25tZmdkYW5DQ3ErdTd6RGV0TFlGdE1KM0RjVnV3eXhhUTFVT0lCUDBvc2F0Ui94TWdscThnbXpwMS9ZVW56ZUFNc2tGU3FSZFZaUXA0ZkhuQ1RwRENGZ1dZbThjSUlQejR0dHR6MFRZODM3Zkk5MXZ3WEcxU1lFdzNDd0hBMjNpQkZGU3FuT3FYYmJHMzc1cGJUTW5JN3ZoM2I1dWJScHo0T3V4a3dsS0dzL2NuSHUvR2E2TFFjb3ljZ0ZVMHFzRGlNV2FnbjFoYndXTWNLWXlCemVYa21wZHNJWXJ5bGdURCtMeTFOb09veHhXeUFoM0RBa0Q2MkJPTFdzeW5HK3VkWjNnbndWQjEvZ1Y4dDQ1b1h5cXBhbXBHeHYwZm4vMjRLN2ZlVko5WXVYdk1aanBDSDg2SFFPWWhrSFE0RjRZNlBPVE9kMzY1Q2ZOdllmZG5hOWNlZzQ1eXJXY3dqR21XMks4UVpudTV2bW1JZ3cyRDdwRVY5M0s4U0Z4K2poT0VzN2lkWFRIdU5Vcyt6RTRDUzNpNks1RGtSRU5TVDNWdnRQNTVTRTNrSkpMV3hwbEZsWFpFejlpUUNKL0gxeDVoa2hrMlk5RGM5Uk5tKzJvZFhMelNOczNBRTZLOWhKU1hoV1VsMDg4UUFMZlptU0FIdmJQc1BJdFBCaGtnNzZCN3I0L0NrVnFoNjE1MWxLb3diQmFWRkRibUdWK2hWM21EaUkvVC8xa0FFZUNnUm5sRkVKZCIsIm1hYyI6ImQ4ZGY2NWRiNzBmYjAwOTQ1ZDVlNWJlYzkzZWEyOTJhODUyY2NlYjgwZjIzOGM1Y2I2MWE4M2E4NDc0MjhmZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+