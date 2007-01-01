Большинство калужан выступают против введения единой спортивной формы в школах

После обсуждения в Госдуме вопроса о единой школьной форме внимание переключилось на возможное введение стандартизированной формы для уроков физкультуры. Однако инициатива вызвала значительное сопротивление среди жителей Калужской области.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, опубликованному 10 сентября, 55% калужан выступают против обязательной спортивной формы единого образца. За предложение - лишь 28%. Среди родителей школьников доля противников ещё выше - 59%, при этом поддержку инициативы выражают 33% респондентов.

Сторонники единой формы отмечают её преимущества с точки зрения внешнего вида и порядка: «Форма должна быть аккуратной, удобной и достойной - пусть будет одинаковой для всех». Противники, в свою очередь, опасаются за здоровье детей. Многие из них указывают, что индивидуальные особенности растущего организма требуют персонального подхода к выбору одежды для занятий спортом. По их мнению, стандартная форма может негативно повлиять на опорно-двигательный аппарат и вызвать кожные заболевания.

Анализ данных показал, что мужчины чаще женщин скептически относятся к инициативе: против - 58% и 52% соответственно. Наиболее резко отрицательно к предложению относятся молодые жители региона - среди респондентов до 35 лет 61% выступают против, тогда как среди горожан старше 45 лет таких 47%.

Интересно, что среди опрошенных с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц доля противников единой спортивной формы также оказалась выше, чем среди тех, кто зарабатывает меньше.