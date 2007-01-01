В Калуге решили, как использовать бывший корпус Бауманки на улице Баженова

В это здание у Центрального парка культуры и отдыха переедет Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева.

- После открытия нового кампуса калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана с руководством вуза прорабатывали вопрос об использовании корпусов вуза, - рассказал в среду, 3 сентября, губернатор Владислав Шапша. - Наша позиция – максимально использовать их для образовательных целей. И вот принято решение о передаче одного из корпусов музучилищу.

По его словам, здание на улице Кутузова, в котором колледж располагался со дня своего основания, а это более 80 лет, уже не соответствует современным требованиям и нормам.

- Новые площади позволят увеличить количество учебных классов, создать более комфортные условия для обучения и творческого развития молодежи, - отметил Шапша. - Важно, что новая площадка колледжа находится рядом с учебным корпусом в Танеевском залом.