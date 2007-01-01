Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге решили, как использовать бывший корпус Бауманки на улице Баженова
Образование

В Калуге решили, как использовать бывший корпус Бауманки на улице Баженова

Дмитрий Ивьев
03.09, 16:36
0 650
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В это здание у Центрального парка культуры и отдыха переедет Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева.

- После открытия нового кампуса калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана с руководством вуза прорабатывали вопрос об использовании корпусов вуза, - рассказал в среду, 3 сентября, губернатор Владислав Шапша. - Наша позиция – максимально использовать их для образовательных целей. И вот принято решение о передаче одного из корпусов музучилищу.

По его словам, здание на улице Кутузова, в котором колледж располагался со дня своего основания, а это более 80 лет, уже не соответствует современным требованиям и нормам.

- Новые площади позволят увеличить количество учебных классов, создать более комфортные условия для обучения и творческого развития молодежи, - отметил Шапша. - Важно, что новая площадка колледжа находится рядом с учебным корпусом в Танеевском залом.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitBbDFmaTdpaFFmWHp6SVh4MUh5QXc9PSIsInZhbHVlIjoiRlpUNnNCUHdONmM4VzNpTlV6aWVPSlhicE1JdW5iN2JZbkRIRnJTQ0l6T2w1MzhUYlhlV2s4dG1jcml2ZnEzVnZvM2hBaEpuakU0QUFCeGxTNS9qZzd5SWhjN2dHaHFabzlCZVBNYmEvOGpyQ1Rpc3M2NHdzT1BDalRnY3JLMUN2OGdqZlZEdnFtYVJSRWM2WDFoQWNaMm1Cd2pmeTM4MGhGVTRBQUJPcU9PNUZicXZPN05ZYUx6UWRHbGJDUTBSMVZiaFYwSHYxNGFHOFprMmtsZElHaHJERFV3MlBNay9iVFUxY2FoMkpRbytNRytWSjl3TUhPMEFQb21ONUpGQVRaelpxbFVhdW5DbWVlMFIyTU9UZEdVMkFFUEhFSUtXcGdQNUU2aU8vNGtmb2ljZWJhY3o5TWxCRjQ2OG5FRFdaaXhOTThCYmlnRUQ3K0xXbzdaaUZFWVVOdFUrbzhQMU11YVFIL2RwSFdNV0taY0Zmb2YrQmJkMDdwZ0RiTE5EWkxnYW1EZW9HbVhKN2RzTWl0OE1GdElOSlRoQ1g2NlpFUWVRSDBkejZXMitNZlltRDQ4d3hvSkE0aUVRWTVyMSIsIm1hYyI6ImJlNTgwODhkNWU1NDkzZDhhNWViZmRhMTc4ZTY2ZTMzYzViOGFjYTdjZDBhZTFiZWY4ZWMzN2FlNDVlMDBhNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpBT0ZmRndtR2x0TWp4M014bzdkdkE9PSIsInZhbHVlIjoiaFdmWFEwMkVCcmQydHJWbkZqd3NMUGpuZ0x5V3hjekFhSVo3bFF5eWhjby9wNlQ0ZDdsS2gwSXEyQi95eXczYWN1a1FhUVdYUkNRQzZTbGhvZDBFbXdoZFpqMllMNldyb01qZkdOYzA5K1lCVFI1QzF0Z0NGVHAwcFFWMC9wcEFUQnB3UGxOU25kaC9vRHZ6Q3R4eWpWSksxK2ZIRUhCZU9lZFF2elQ5RFhzeWR1VjdQc2hWdXBUeWxBSUxLdlloL29XMkhYOXdBSmgyWG1RcGJhYVZNQ0N5OVB3SHJhV3A3SHJSdUFkQkFmTW43L3kzckJkMldnRDRuQUVQbGxFdTlxQldEN2s2S3F1M1ZhVkxQSTFabVFqUHBjdnJTT1Zqd292Z1pscitpcXdObS9OMitSWXJ2TERHOHpJdGpnSW9uU2xiVVBTdDFvVkwvc1BXRG9YWFNEaHp1bEtCdldmME9NaHd2enUxMXlDdFJ1Mk5xQTl1NCttTjdaeEV3b2RpclBxWnNWOXhPbjBCckJ1RFI4dStXV2NURnJlbEdtWmkwbDlRTWxleDVEK0MwZ3Flanh1QVozcGdJKytyaFdoM2NVSGZKZG9mQmhpSE1lQTRSZTgvV3dMMEJmMGxVM21kbnZUcTRHL2dnQ2E0Y2krNjhWTm5iY3dPS1U2SHVWSXRMek5STTNXbkVvSHdXdytQcHhoRlYydm4ybDlkUlBQWEl1NUF1bDhzUVI2UjlhRW9vM0xuYWowTGd5VGIrQ2RQckNuZFhNODVIWUtkUEN4TFB2NDBQeWF2NjBEaHl3WEpMemw3bVVrTzBqWktLZ1RrNGlkNW5zdzU0em9nWWlLeCIsIm1hYyI6IjFkNTczZGQxZjMxZGNmMjA4YWQ2OWMzOTc0NWU5YjNiYTljZmQ0MGJmNzVkMjY5NTA0MDAwM2YyNGNlYjQ1NDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+