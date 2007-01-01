Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге ищут нового подрядчика для строительства школы
Образование

В Калуге ищут нового подрядчика для строительства школы

Дмитрий Ивьев
02.09, 17:10
0 814
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Стройку на улице Комфортной пока не могут возобновить.

- К сожалению, пока нам сложно назвать точные сроки возобновления стройки, - заявили 2 сентября в министерстве образования и науки Калужской области. - Необходимо расторгнуть соглашение с действующим подрядчиком, а затем оформить сотрудничество с новой подрядной организацией. Нам предстоит решить целый ряд вопросов, но мы обязательно завершим стройку школы на Комфортной, которая остается одной из приоритетных в наших планах.

Новости по тегу
школа
Лента настроения
10 оценили
0%
0%
10%
0%
0%
90%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikx1QUl5TzNabENQODRlNm9rM2F6L3c9PSIsInZhbHVlIjoiRWdsaGw4ZXdHb0dPaHhYZ3h2eHNFRzl1SUJ0N2UwRjhJVFptQjYxVGZQbFpzWGVqeW5uTW1zK0JUeFMrb1ZpbUVFZ2dQYkJEbitMZXFwUW5Hb29nQWlrVGtXYTRqSktFdjQyZEIxbWtIUGpkZVUwWVZqTXdFMHBSUkRFaVM3TTJYZ2l4UTFaTWlsNVpoMHFSVlc1Ym1USzNzYkN4ZFVjT3BNUkRUaDA3N0dOR1BTbE9UaDREenMzMmlFdnBrMncvcEFWR1c0d3RuVStJQVlvMHQ5MlBaSURNZXZrYmNObFJ0ZVQzQXdmMzdlR3NlcnRyWk56RUcweGdzVjRCNG9uR1RvSkRFR0txa3p4N3dkbllOMVUzQmlmaVJIZ2lkNEJmYnJHaW11cmN2aFBkSHRZaWtYUjJpVzQ5QW02S3YyU0taZkJ3SVpQSWR3UHdwZzkwUjBIeWVKRWRBYm04MDRkVGlBMmNjbUEzdzQ2WWVPeFFPNlhGNzBHMnNBemFESExOVUc2di9XZmtYYmx0RnpaQ0VqWW8rSllvSkNya3lVZkc2RmtBQVFFVmFoV082UnoxSEV3NXdJaFlIMVRlbk9KZyIsIm1hYyI6IjdkNDA4ZGQ4OWU3ZGUyMDExMGVmN2ZiZjYzMTIyNmI2Y2Q4Nzc3Mjg2MjI0MmQ5MGM3YWIzMDA3YjJjYzZmNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik0xR3FRT2tMUUllS3YzM3N4azh0dnc9PSIsInZhbHVlIjoiRVVwTUd3am9sbkZTaG9KSzhsY3o1UWp4NThRTUJacU9wWDhUUysvWjJ5YThJY3BKQnBDbmhXSmJ2aEE3MHZueVI4N1NPT3U1SHhPOWF0bHdxcXkxSmZMOUhMaTFZSGFWd1FtYjNpMEtWVmtNbkU3aHp6bUR2QXJ3SEMvUkdKMHk3WTg3VzNuUkdHUjBvcjZreHhvMVp4V3ZPSklSZEphbE41RWhmVytVeWZEaGlIS29Na09nM2RoSnZBNlhjNGhKb1V0d09QbTZSNHlkeGkzU21aWFRwS3ZscFdKZ3BQTnp3WHF6TjRPRHd6R3RkMXh0b0l6aXN5NjNOSStnZ3V2RTVLSmwrV0U0amMzSUNCdmU1S3BFQjFCblFnVk1HR0JzUkNrWElaZUtremVpMzRBejExZDRyVmE0N2FZQW1UQXQxRjlWRFhmcHFIU2pzYWZUbHdwTk9JSmpSc2FYVW5LZE5lMmYrZjRXVThyeGQ1ZGk4QnZsV3d0bHVVTHVkMG9pWk1XOVZlMklMSlJ1RmZSaFppZWtBYURrRzdITkhHeEFaeWZvUEZjSVVTNERmRERmZVUyU21CbjQyc3kxMDFnZE1YYThreDhTcHkwVkZrMGVJeUFyK3IrU1FFWUY3bVQ3bjhvaWkwWWd1Tkd6QUxRV1FCVWZSSkhNMXA2WlpiaVhDMEN5MzBybDlVaHFCSkRzRHE4ZWM4c0dzRGdaTGgxbm5qMHBIb2ZPUzZ5YmJ3NDVJLytMOFlsck9wZzVBNmttVnJUZW50U0VlekNXb0JZd3BneWVmSFREenRyVXI3NGJTcUloUUZ1WnJHUExOVzFBcDVMbVU1a0twcTR5Tmh4bCIsIm1hYyI6IjU3ZDcxYjk0NTI4NDJmOWZiMTZmNjlmZTQyN2Q5ZDAzNDY4YWZjYjc1Yjg0NWU2OGUzNTM4MDc0ZmVhZmJmYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+