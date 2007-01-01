В Калуге ищут нового подрядчика для строительства школы
Стройку на улице Комфортной пока не могут возобновить.
- К сожалению, пока нам сложно назвать точные сроки возобновления стройки, - заявили 2 сентября в министерстве образования и науки Калужской области. - Необходимо расторгнуть соглашение с действующим подрядчиком, а затем оформить сотрудничество с новой подрядной организацией. Нам предстоит решить целый ряд вопросов, но мы обязательно завершим стройку школы на Комфортной, которая остается одной из приоритетных в наших планах.