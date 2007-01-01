Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области

- Благодаря поддержке Президента и Правительства страны построили 22 детских садика и 12 школ, - отметил губернатор в понедельник, 1 сентября, во время визита в наш регион премьер-министра Михаила Мишустина. - Долю учеников, которые учатся во вторую смену, удалось сократить более чем вдвое: с 15 до 6 %. По федеральной программе сделали капремонт и переоснастили 57 школ. В ближайшие два года полностью обновим еще 23 школы и 14 детсадов.

Премьер-министру страны представили современную школьную технику.

Мишустин заинтересовался калужским проектом централизации «Школьного автобуса». Опыт нашего региона может быть масштабирован на всю страну.

- Половина всех школ в регионе - сельские. Ребят доставляют до них 358 школьных автобусов. За четыре года нам выделено 100 новых единиц техники, 37 - в этом году, - подчеркнул Владислав Шапша.

Также отмечалось, что передвижной «Кванториум» действует в регионе с 2020 года. За это время более 100 тысяч школьников смогли приобщиться к программированию, конструированию, промышленному дизайну и другим дисциплинам.