Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал на открытие калужской школы

В понедельник, 1 сентября, он побывал в селе Лопатино Тарусского района.

- Сегодня здесь был дан первый звонок. Долгожданное событие для детишек, родителей, педагогов, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Директор школы Светлана Борисовна Стрельникова на линейке не могла сдержать слезы радости. В следующем году Лопатинской школе исполняется 50 лет. Прежнее здание обветшало, да и тесновато в нем было. Поэтому приняли решение строить новую школу. Причем с учетом того, что рядом растёт посёлок для многодетных семей.

Он поблагодарил федеральные власти за помощь при строительстве школы в Лопатино.