Образование

В Калугу приехали учиться студенты из 40 стран мира

Дмитрий Ивьев
01.09, 12:51
1 941
В понедельник, 1 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной линейке в КГУ им. К. Э. Циолковского.

В этом году в университет пришли 1912 первокурсников. Из них 400 человек приехали из других регионов, почти 100 – из других стран.

Сейчас в КГУ учатся студенты из более чем 75 регионов России и 40 государств мира.

Как отметил Шапша, за последние годы появляются новые специальности, которые для многих абитуриентов стали стимулом поступить именно в это место.

- Калужской области нужны талантливые грамотные специалисты, которые будут вести регион вперёд, - подчеркнул губернатор.

