В Калужской области 1 сентября за парты сели 124 000 школьников
Новость дня Образование

В Калужской области 1 сентября за парты сели 124 000 школьников

Какие изменения в школьной программе ждут учеников и их родителей.
Сергей ПЕТРОВ
01.09, 08:18
0 682
В понедельник, 1 сентября, в России отмечается День знаний. В этот день праздничные линейки пройдут в 752 образовательных учреждениях.

За парты сядут 124 000 школьников. 11 550 из этого числа – первоклассники.

А в детские сады отправились 44 000 малышей. Работу начнут 227 детсадов.

Родителей и учеников в новом учебном году ждут существенные изменения. Сократится объем домашних заданий, историю будут преподавать по единому государственному учебнику, а вот обязательного введения школьной формы, слух о котором будоражил умы с начала лета, не ожидается.

Подробнее о том, как наши дети будут учиться в этом году, читайте в статье по итогам эфира на радио «Комсомольская правда – Калуга» (93,1 FM) с помощником министра образования Калужской области Михаилом МОРОЗОВЫМ.

образование
