Образование Будущие IT-специалисты и инженеры будут учиться в стенах древнего монастыря
Новость дня Образование

Будущие IT-специалисты и инженеры будут учиться в стенах древнего монастыря

В воскресенье, 31 августа, в Калужской области совершили образовательный прорыв: в стенах Свято-Пафнутьева Боровского монастыря заработал технический колледж.
Владимир Андреев
31.08, 18:22
Это не просто первое за долгие годы новое учебное заведение такого профиля, но и уникальный симбиоз духовности и high tech.

Первый набор уже стал аншлагом — 90 счастливчиков, прошедших серьезный конкурс, начали учебу полностью на бюджетной основе. Губернатор Владислав Шапша, лично поздравивший студентов, назвал их «классными и грамотными» ребятами и попросил остаться в регионе после получения диплома.

Учить студентов будут не теоретики, а ведущие специалисты калужских наукоемких предприятий, что гарантирует востребованность выпускников на рынке труда.

Программа колледжа составлена по программе «Профессионалитет». Среди предметов будут IT, радиотехника, эксплуатация БПЛА.

