Новость дня Образование

Четыре школы Калужской области попали в рейтинг лучших в России

Дмитрий Ивьев
26.08, 14:56
Список во вторник, 26 августа, опубликовало агентство RAEX.

Списки составлены по конкурентоспособности (наибольшая доля выпускников, поступивших в лучшие вузы страны) и по масштабу (общее количество выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, без привязки к численности выпускных классов).

В первом рейтинге первые три места заняли Физтех-лицей им. П.Л. Капицы (Московская область), СУНЦ МГУ (Москва) и Физико-математический лицей № 31 (Челябинск). Лицей «Физико-техническая школа» (Обнинск) оказался на 93 месте, частная школа-пансион «Дубравушка» (Обнинск) – на 195 месте, гимназия № 24 (Калуга) – на 206 месте, гимназия Обнинска – на 214 месте.

Во втором рейтинге вся первая тройка за московскими школами - Лицей НИУ ВШЭ, Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства и Бауманская инженерная школа № 1580. Гимназия Обнинска заняла 465 место, лицей «Физико-техническая школа» - 490 место.

