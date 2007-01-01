В Калуге региональный педсовет прошел в новой школе

В понедельник, 25 августа, он состоялся в школе на Байконуре с участием губернатора Владислава Шапши и министра просвещения России Сергей Кравцова.

В рамках педсовета отмечены заслуги учителя с 56-летним стажем Людмилы Романовны Князевой, а также молодых педагогов Евгения Филонова и Павла Переборщикова.

Как отметил губернатор, за последние пять лет в области открыли восемь новых школ. Еще одна заработает нынешней осенью. Ремонт проведен в 37 школах. Построены 22 новых детских сада.

- Мы продолжаем уделять внимание мотивации и поддержке педагогов и наставников, - подчеркнул Шапша. - Привлечению кадров в систему образования.