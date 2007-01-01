Афиша Обнинск
Образование

В Калужской области МЧС проверило школы перед 1 сентября

В Калужской области завершились проверки учебных заведений перед началом нового учебного года.
Ольга Володина
18.08, 12:16
0 533
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Начальник регионального МЧС Владислав Блеснов доложил 18 августа, что за 2024-2025 годы в школах и детских садах не произошло ни одного серьезного происшествия.

Специалисты проверили исправность пожарных систем, эвакуационных выходов, огнетушителей и противопожарного водоснабжения. Также они убедились, что к зданиям школ может беспрепятственно подъехать пожарная техника. Всего выявили и устранили более 920 нарушений.

Во время летних каникул в детских лагерях и образовательных учреждениях не зафиксировано ни одного ЧП. Сейчас сотрудники МЧС продолжают консультировать директоров школ по вопросам безопасности.

