В Калужской области МЧС проверило школы перед 1 сентября
В Калужской области завершились проверки учебных заведений перед началом нового учебного года.
Начальник регионального МЧС Владислав Блеснов доложил 18 августа, что за 2024-2025 годы в школах и детских садах не произошло ни одного серьезного происшествия.
Специалисты проверили исправность пожарных систем, эвакуационных выходов, огнетушителей и противопожарного водоснабжения. Также они убедились, что к зданиям школ может беспрепятственно подъехать пожарная техника. Всего выявили и устранили более 920 нарушений.
Во время летних каникул в детских лагерях и образовательных учреждениях не зафиксировано ни одного ЧП. Сейчас сотрудники МЧС продолжают консультировать директоров школ по вопросам безопасности.