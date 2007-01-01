Афиша Обнинск
Новость дня Образование

В Калужской области готовятся к приему 11500 первоклассников

В День знаний за парты калужских школ сядут 124 тысячи школьников, среди которых 11 550 — первоклассники.
Ольга Володина
18.08, 11:30
0 563
Об этом на заседании правительства 18 августа сообщил и.о. министра образования Денис Зубов.

В новом учебном году будут работать 345 школ, при этом лишь 6% учащихся остаются на вторую смену — этот показатель продолжает снижаться. Кадровый состав школ остается стабильным: каждый пятый учитель в регионе — моложе 35 лет, а ежегодно в профессию приходят около 270 новых педагогов.

Все ребята начальной школы, дети из многодетных семей и семей участников СВО будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Всего бесплатные обеды получат 66 тысяч школьников.

Калужская область полностью готова к началу учебного года.

