В Калужской области разъяснили ситуацию с обязательной школьной формой

В министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали появившуюся в социальных сетях информацию о введении единой школьной формы. В ведомстве подчеркнули, что Министерство просвещения РФ не планирует устанавливать обязательную униформу для всех учащихся.

Решение о внешнем виде школьников - включая цвет, фасон и требования к одежде - остаётся на усмотрение каждого образовательного учреждения. При этом учебные заведения обязаны учитывать мнение родителей и самих учеников, руководствуясь статьёй 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Отметим, что 31 августа 2024 года Росстандарт утвердил приказ № 1155-ст, который устанавливает единые технические требования к школьной форме. Данный стандарт определяет параметры, которым должна соответствовать одежда для учащихся: безопасность материалов (в том числе подкладки), отсутствие острых элементов, гипоаллергенность, воздухопроницаемость, влагоотводящие свойства, а также соответствие размерной сетке, разработанной с учётом типовых антропометрических данных детей.

Таким образом, новый стандарт касается в первую очередь качества и безопасности формы, а не её обязательного единого дизайна.