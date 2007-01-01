Афиша Обнинск
Власти Калужской области назвали фейковой информацию о денежной выплате к школе
Образование

Власти Калужской области назвали фейковой информацию о денежной выплате к школе

Дмитрий Ивьев
08.08, 09:24
В соцсетях и мессенджерах массово рассылаются данные о том, что к наступающему учебному году в России на всех детей выплатят по 17 773 рубля.

Однако в министерстве образования и науки Калужской области 7 августа опровергли эти данные.

Такой выплаты калужским родителям не будет.

Минобр призвал людей проверять информацию на верифицированных ресурсах.

Тем временем, материнский капитал могут увеличить до 1,3 миллиона рублей.

