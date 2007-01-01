В Калуге остановилась стройка школы на улице Комфортной
Жители Правобережья сообщают, что после дождей там сейчас бассейн вместо школы.
Во вторник, 5 августа, остановку работ подтвердили в министерстве образования и науки Калужской области.
- Стройка школы на 806 мест на улице Комфортной, к сожалению, временно приостановлена, - заявили в министерстве. - Необходимо завершить процесс расторжения договора с действующим подрядчиком, который не справился со строительством. После завершения процедуры расторжения здание планируется достроить, но уже с другой подрядной организацией.