Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге остановилась стройка школы на улице Комфортной
Новость дня Образование

В Калуге остановилась стройка школы на улице Комфортной

Дмитрий Ивьев
05.08, 15:44
0 412
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жители Правобережья сообщают, что после дождей там сейчас бассейн вместо школы.

Во вторник, 5 августа, остановку работ подтвердили в министерстве образования и науки Калужской области.

- Стройка школы на 806 мест на улице Комфортной, к сожалению, временно приостановлена, - заявили в министерстве. - Необходимо завершить процесс расторжения договора с действующим подрядчиком, который не справился со строительством. После завершения процедуры расторжения здание планируется достроить, но уже с другой подрядной организацией.

Новости по тегу
школа
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
0%
0%
83%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJmak4rakg1MHV0OVVxZzk0YzkzV0E9PSIsInZhbHVlIjoiMzlnWEtTUjZUMk1ERDBLRW0yWng0eEdZbmVHeC8xU1BFWjJYeFE2ZnhuU3UxcENZTVVFVnFmUVJkQUQ5RXY3SEl5OGZ6alRmRVdKbHFtTGcxTEhCTjA4MVVUTU9ENVJ5SWhnQW9VcUgzZHVUQitFUFRFTm43VlJhd0Q1a1hMTG15OWVLZEJWcDd3cVhWSHh1WGtkMzR4V3FnNnZCcks2MVlmZmQ2VUZVNnZLdTkxcE9KRWxpMmgxVDdDelBPdVg3ZzBxM0J2bXdQd1RxbEtPdkZUak1CdmhZWGJUbVZKY2lDamFVZmJGbGpkTDNkK0NYMHIvNE5TRE1lNjRveWh0L2RLQ0YwUGg0a0FxRzdqU25LN1NNTXN3eGRLcmVQd0JXTlpnTFRYMks0V1JEU3Z0bHFRUkd2ZERNTWpNcDJ6dmVnTnJ6UjBFVVNPWXNpbGRaamltOHFxTWprNTk0MFBpRFJEcjRlekcwdWtUcksyMWFDRTV4Q0xoUzFIbURJUmxuL2lBQUVHUU52d0Uyd2oyRzVhTkpnMDNRMjFLaFRrS0VNcU5XWS9tY0I0WHQ0THU2emNSQnZ1NjBmcWpmS1YyKyIsIm1hYyI6IjFmM2M3YzA4MTNlYjM4NzZlZDk1OTE3ZWRkMDc1NGE4N2U1OTIzMDAwMjQyNjA3NzdmZDViZWYzN2Y2MDNlOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhtcUdjdnhFWlpYcVdTcDE0eDd6Q1E9PSIsInZhbHVlIjoiTU1KMkFtSzhlRlF5TE9PWms1eGgrQlhHdXIwYU9UMTBDaExCN0I3bTgxdGZ2WnBoZ21VdlYzWGpDQ0huUCtjRHhOZjlzU0huVzlrTE9QNVAyeWRMck9ZZzlmbWlaK3N6dVlMajVNQUE3aFVNWkFLQVVDb2xHeWp4RGZFRHl5aHZXY2YwdjFlTmlIVVJIL09kUTRvSFRVWUpWbXprelEzbGpYZGQzQ054ZTZZSFV4ZHY5L1JxTStZS0ZBTDlSUm11cndacjRneWdqejllWG9WSGhkbWc3S09QQVp4UVB0Uys5N1pGS3h1ZDhzbEJGa08vcU81MEJiU0IvRThjWjZaMGp6VVc0Y01PbStIMEU0eXFBUnRlMWtVVVhtT0NlS3VIb1NwTTJGSVdwb24vVk5jRmxPcStRT0s1TWNiWTRhdm9LVDBCNDlOUWhzSERQSVpWejZleWIyMHBxSDdwMGJiNWROVnllTlNHWUFnWmlIUG5TRHlzSmhHYWJhaW9WbGYvZTJtVThONjRjaFBBTWV6M0NTY0tTc1YvZmFoVmRQa3gyNTBVOHlRYWc5QlV2SWM0QUo4TmVJaU1RVUxFemxIR0JXUEZDN1ZPZW8rd2creTg4OWxlOWsxZEYxdnpVZkcwSUpLNkc2am4zeS94cVhIUUxXT3hLSi9WUDRQV3laUy9nVnJCbkk4cncvT2pDbVlWUnJ1L3ZCclRPa0V5RktuREt4bWFFREhuYWhEQjg2SnJzU2N0Wk1KbGZ0NVBpVThyb0VHTjJTa3RyN2RFWUl2TzVPSHNQb0UwNGR1dEVhYU4rNGs3RnNFc2xKamJMM3d0MEkwV3pjWGxwYXBidFZOLyIsIm1hYyI6ImQ5YjhiYTQ4OTcwYTI4OGJlZjdkZjZmOTQxYzQ1NzU0Y2JjNDViMzU2NDYxOTI3YTE4ZDUyOGM0ZDA5ZWQzNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+